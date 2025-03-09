（影）網紅超直白敏感奶頭被犧牲 坦言：隆乳後遺症

網紅超直白表示隆乳過後自己乳頭敏感度降低。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「超直白」屢次語出驚人，繼上次抱怨與男友分手後留在冰箱的陰唇被丟掉後，這次她又分享自己隆乳過後，原本很敏感的奶頭竟然受了影響，她坦言：還是爽但就沒那麼爽，還認為這就是隆乳的犧牲。

超直白在影片當中表示隆乳之後覺得奶頭失去生命。（翻攝自IG）

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超直白在社群網站發布影片，表示自己的奶頭原本敏感度很高，但她去做完魔滴隆乳之後，便逐漸感覺「我的奶頭就很像不屬於我的身體」，讓她覺得隆乳完之後胸部尺寸雖然變大，但奶頭卻失去了生命。

網紅超直白大膽承認自己做了隆乳手術。（翻攝自IG）

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在影片中，超直白詳細解說自己隆乳過程，她表示是從腋下將神經切開在縫回，所以有一段修復期，雖然慢慢復原了，但她感覺奶頭的敏感度大不如前，現在雖然奶頭還是很敏感，卻沒有以前那種爽度，讓她嘆：有捨才有得。

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