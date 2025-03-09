晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

5月之約不失約！不只大巨蛋 五月天宣布解鎖5萬人全新主場館

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今年有許多重要演出行程，計畫解鎖多個初次挑戰的場地，除了3月底要到美國拉斯維加斯大型體育場演出，今年夏天也會首次登上台北大巨蛋舉辦專場巡演，另外今（9日）也宣告5月要到香港全新開幕啟用的「啟德體育園」主場館開唱，將登上可容納5萬人的新場地表演。

五月天宣布將登上香港全新開幕的啟德體育園開唱。（相信音樂提供）五月天宣布將登上香港全新開幕的啟德體育園開唱。（相信音樂提供）

3月29日成軍紀念日當天，五月天將在拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」演唱會，另外已成傳統，五月天和香港粉絲的5月之約，今年也不會失約，今宣布5月9至11日將到3月初剛開幕，耗資千億台幣，歷時近6年才完工的「啟德體育園」主場館開唱，日前香港天王劉德華在開幕典禮上以神秘嘉賓身份壓軸登場，各界對該場地的啟用都充滿期待。

相關新聞：「不要帶另一半來」！許富凱兩場「男女有別」門票秒殺了

五月天所屬相信音樂今在社群發文提到：「全新場地全面再升級，全滿思念，全城五月天，5525香港站嶄新啟航，五月如約光榮返場，巨型五球、華麗舞美，全新體育場高規格鉅獻，給香江的你，別開生面的5525，回憶任性前行，一路與你為五，太平山下和你再乾一杯，再聚細數25年點點滴滴。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中