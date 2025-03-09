5月之約不失約！不只大巨蛋 五月天宣布解鎖5萬人全新主場館

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今年有許多重要演出行程，計畫解鎖多個初次挑戰的場地，除了3月底要到美國拉斯維加斯大型體育場演出，今年夏天也會首次登上台北大巨蛋舉辦專場巡演，另外今（9日）也宣告5月要到香港全新開幕啟用的「啟德體育園」主場館開唱，將登上可容納5萬人的新場地表演。

五月天宣布將登上香港全新開幕的啟德體育園開唱。（相信音樂提供）

3月29日成軍紀念日當天，五月天將在拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」演唱會，另外已成傳統，五月天和香港粉絲的5月之約，今年也不會失約，今宣布5月9至11日將到3月初剛開幕，耗資千億台幣，歷時近6年才完工的「啟德體育園」主場館開唱，日前香港天王劉德華在開幕典禮上以神秘嘉賓身份壓軸登場，各界對該場地的啟用都充滿期待。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：「不要帶另一半來」！許富凱兩場「男女有別」門票秒殺了

五月天所屬相信音樂今在社群發文提到：「全新場地全面再升級，全滿思念，全城五月天，5525香港站嶄新啟航，五月如約光榮返場，巨型五球、華麗舞美，全新體育場高規格鉅獻，給香江的你，別開生面的5525，回憶任性前行，一路與你為五，太平山下和你再乾一杯，再聚細數25年點點滴滴。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法