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娛樂 音樂

「不要帶另一半來」！許富凱兩場「男女有別」門票秒殺了

〔記者張釔泠／台北報導〕男女有別，魅力發威！金曲歌王許富凱今年5月11日及12日2天母親節檔期，特別選在台北Legacy舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會，早已攻過北高雙蛋的他，這次選擇貼近歌迷的方式，兩天兩場完全不同歌單，一天「查某人的心」唱台語女歌手經典，一天「男子漢的味」唱台語男歌手經典，今天中午開票開賣，果然秒殺，聞訊後，許富凱開心表示：「謝謝大家熱烈的搶票，我會在Legacy 510和511包廂準備好，等各位來跟我一起大合唱，讓回憶跟著這些台語金曲淹沒我們吧！」

許富凱將在母親節檔期，舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會。（翻攝自IG）許富凱將在母親節檔期，舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會。（翻攝自IG）

文案寫著：「沒有一秒鐘想要錯過 沒有一首歌捨得跳過」，也更令人好奇這次許富凱選了哪些經典曲目，許富凱日前表示，曲目不能也不必透露，絕對是音樂一下，每個人幾乎都能倒背如流唱出來的歌。

即便他開玩笑的說，建議大家別帶另一半一起來聽，怕過往不為人知的心事隨著這些回憶的歌曲被發現，但仍然不影響門票完售速度，據了解，當天除了經典，許富凱還準備了驚喜給歌迷。

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