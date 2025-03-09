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娛樂 電視

曾智希辦婚禮「覺得自己不夠漂亮」崩潰 林萱瑜暖心安慰反被嗆

〔記者李紹綾／新北報導〕曾智希上月與陳志強補辦婚宴，事後發文自曝結束後爆哭，閨密林萱瑜今（9日）出席三立八點檔《願望》粉絲見面會，透露曾智希辦婚禮壓力大，還懷疑自己不夠漂亮，她暖心安慰後，結果反被撂話：「沒關係，我等妳，等著看。」讓她哭笑不得。

林萱瑜（中）上個月參加曾智希的婚禮。（記者潘少棠攝）林萱瑜（中）上個月參加曾智希的婚禮。（記者潘少棠攝）

林萱瑜去年和「Junior」韓宜邦登記結婚，對於婚禮進度，她坦言不想辦大，但為了完成媽媽的心願，似乎得盡力去執行，「婚禮比較像完成大人的心願。」談及曾智希婚禮結束後大哭，她笑虧：「她跟強哥個性落差太大，她只需要配合，什麼都不用做還哭。」

林萱瑜談到，曾智希籌辦婚禮壓力大，「她原本希望婚禮很簡單，但是有一個很愛表演的老公，她懷疑自己不夠漂亮，是不是有毛病。」她透露曾智希為了「不夠漂亮」這件事崩潰、焦慮很久，婚禮當天她發現曾智希表情怪怪的，直到結束後才和她吐露心中的煩惱，「她壓力太大，而且眼睛發炎，各種生病，前一天還發燒，辦個婚禮怎麼會變成這樣。」

林萱瑜談到，妹妹和妹婿結婚，他們都是E人，籌備婚禮是快樂的，「智希他們一個E人一個I人，I人（曾智希）就崩潰了，我跟Junior兩個都I人，只能盡量完成我媽的心願。」她擔心的是Junior不按牌理出牌的個性，「他是個很無厘頭的人，常常會做一些意想不到的事情，怕他亂出招，他充滿幻想，浪漫到不行的雙魚座，腦子很多小故事。」她苦笑說：「勢必是我自己會比較辛苦，他最好乖乖配合。」

談及婚禮日期，林萱瑜表示，她和Junior考慮年底或明年初，也想過要辦海外婚禮，倘若寶寶先來報到？她笑喊：「應該是不會啦！不然先會被《願望》的大人殺掉。」

華千涵和圈外男友穩交超過10年，被問婚事她害羞說：「順其自然，有好消息會跟大家說，因為他不是圈內人，想要在沒有工作、沒有角色的時候再跟大家說比較合適。」

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