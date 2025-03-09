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娛樂 電影

反轉不斷好評滿滿！《完美伴侶》女神蘇菲三階段演技完美無缺

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚愛情電影《完美伴侶》反轉不斷、好評滿滿，以全新視角詮釋現代男女關係加上腦洞大開的精彩情節，更讓觀眾驚喜連連、直呼過癮。新生代恐怖片女神蘇菲柴契爾在片中飾演性愛機器人艾莉絲，甜美可人的外表就像所有男人的夢中情人，而機器與人類之間微妙的情感與矛盾也詮釋得細膩到位，成功交出顛覆觀眾想像的震撼演出。

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蘇菲提及準備角色最困難的部分，直說是聲音的表現，「我們花了很多時間討論在不同模式時她應該要有的聲音，像是輸出資訊時要帶有一點機械感，還要把各種語言講得標準又完美。當智能被提升的時候，我的聲音會變得更低沉、更具個性，這是一種很微妙的過程，但又能留下一些線索，讓觀眾感受到她的轉變。這真的非常具有挑戰性！」

新生代恐怖片女神蘇菲柴契爾在《完美伴侶》飾演性愛機器人。 （CATCHPLAY+提供）新生代恐怖片女神蘇菲柴契爾在《完美伴侶》飾演性愛機器人。 （CATCHPLAY+提供）

導演德魯漢考克也大讚蘇菲是萬中選一的演員，坦言一開始以為選角最難的會是男主角喬許，沒想到最後的挑戰竟然是艾莉絲，他說：「這個角色等於是兩個人，前半部的艾莉絲順從又被動，觀眾要相信她會待在這樣的關係裡，而後半部她則徹底『覺醒』，開始反擊。許多演員可以完美詮釋其中一部分，卻無法駕馭完整的角色轉變。」

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》看似甜蜜，背後卻隱藏著神祕真相。 （CATCHPLAY+提供）蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》看似甜蜜，背後卻隱藏著神祕真相。 （CATCHPLAY+提供）

漢考克也進一步表示，蘇菲是試鏡中唯一一個能夠把整個角色拿捏到位的演員，「我們透過視訊進行試鏡，還特別挑了劇本的前、中、後段試戲，她的表現相當出色，每一場戲都精準掌握，完全沒有其他人能做到這一點。從那一刻起，我知道這個角色非她莫屬。」《完美伴侶》將於3月13日於CATCHPLAY+飆速上架。

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