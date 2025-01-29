獨家專訪！導演親解《完美伴侶》秘辛 致敬《魔鬼終結者2》遺憾沒找到「她」助陣

傑克奎德（左）和蘇菲柴契爾在《完美伴侶》看似甜蜜，實際上卻充滿可怕的控制慾。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕大受好評的驚悚愛情片《完美伴侶》正於賀歲檔在台上映中，編導德魯漢考克接受本報專訪，暢聊拍攝該片的心路歷程，更透露電影致敬了他的愛片《魔鬼終結者2》，甚至曾想找飾演「莎拉康納」的琳達漢彌頓來客串，「很可惜最後沒有成事！」

編導德魯漢考克（左）首次挑戰執導驚悚長片《完美伴侶》就大獲好評。（華納兄弟提供）

編導漢考克透露《完美伴侶》的點子來自於他當時的生活處境，「我是一名編劇，但沒能獲得我想要的工作機會。我當時主要在青少年電影、浪漫愛情、喜劇情景劇這些領域中工作，但我熱愛的是類型片，像恐怖片、科幻片和驚悚片，這些才是我想創作的題材。」他說因為一直沒能展示自己對這些類型熱愛的作品範本，「我想這也是為什麼我得不到那些機會的原因。」

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因此《完美伴侶》的誕生完全是因為漢考克想向世界證明「能寫出類型片」，但他表示這不是他第一個想到的點子，「我坐下來試著在類型電影領域中盡可能產生更多想法，而《完美伴侶》是我覺得自己能講出的這個類型故事的最佳版本。」果然首度執導驚悚長片就獲得極高好評。

編導德魯漢考克（右）認為《完美伴侶》很幸運地找到一群優秀演員。（華納兄弟提供）

該片找來「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾和《黑袍糾察隊》傑克奎德化身相愛相殺的「完美伴侶」，漢考克稱自己非常幸運，因為這些優秀的演員都願意參與，「他們讓我的工作變得非常輕鬆，我基本上只需要坐在一旁看著他們表現，偶爾微調一下，但大部分時間他們都非常出色。」

漢考克形容飾演魯蛇軟爛男的傑克非常投入，「這個角色並不容易演，因為很不討喜，但傑克的目標是讓這個糟糕的男人看起來『盡可能討喜』。不得不說他真的做到了，這完全是因為他有著非凡的魅力。」提及飾演機器人伴侶的蘇菲，漢考克除了折服於她的演技，更驚訝她可以隨時流淚，「甚至能選擇眼淚從哪隻眼睛流出來！」

至於是否曾想過將主角性別調轉，漢考克雖表示沒有，但也透露最初構思故事時，曾考慮過讓蘇菲飾演的「艾莉絲」成為電影反派，「故事本來會是從傑克飾演的喬許的視角出發，他看到自己的朋友一個接一個地遭遇不幸。」

漢考克認為「機器人當反派」是一種很直覺的思路，因為一般人會覺得人類是最容易讓觀眾產生共鳴的角色，但創作過程中他意識到「艾莉絲」這個女性角色、這個機器人，其實可能是故事中最令人同情的角色，「當我開始圍繞這個想法進行創作時，整個故事才真正展開。」

蘇菲柴契爾在《完美伴侶》中的機械手臂致敬了《魔鬼終結者2》。（翻攝自YouTube）

此外，提到片中部分機器人的戲份，漢考克表示，機械手臂的確是在向《魔鬼終結者2》致敬，「那是我最喜歡的電影之一，所以我當然得加入某種形式的致敬。我甚至真的很想找琳達漢彌頓來為車子的自動駕駛配音，但很可惜沒有成事，我覺得那會是另一個很有趣的致敬。」

由於電影裡有不少驚喜轉折，漢考克也建議觀眾盡量避免事先查太多資訊，「我覺得這會是一部讓觀眾感到有趣的電影，尤其是對它一無所知的時候。」《完美伴侶》已在台上映。

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