獨家專訪！新生代女神《完美伴侶》化身性愛機器人 率《黑袍》男星秀中文拜年

《完美伴侶》蘇菲柴契爾 X 傑克奎德獨家專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕驚悚愛情電影《完美伴侶》由「新生代驚悚片女神」的蘇菲柴契爾，和《黑袍糾察隊》傑克奎德化身相愛相殺的「完美伴侶」，甜蜜背後隱藏神秘真相。蘇菲在片中大秀中文台詞，接受本報專訪聽到電影在農曆新年上映大感驚喜，更現學中文的「新年快樂」，和傑克一起向台灣觀眾拜年。

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蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德為宣傳《完美伴侶》接受本報專訪。（華納兄弟提供）

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德一同宣傳《完美伴侶》現學中文的「新年快樂」。（華納兄弟提供）

該片搶攻賀歲檔，將科幻、恐怖和驚悚類型交織在一起，並融入大量黑色幽默元素，還沒上映就先獲得知名影評網站爛番茄91%的超高好評，蘇菲飾演的「艾莉絲」其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人，各方面都完美符合另一半要求，但也因為完全被控制陷入可怕陰謀。

「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾在《完美伴侶》化身性愛機器人。（華納兄弟提供）

蘇菲形容該片有一種非常獨特的氛圍，「我認為編導德魯漢考克是一位非常有才華的編劇，能讓你瞬間進入到電影的世界當中。」她說對於艾莉絲有很深的感觸，「我知道飾演她會是一個挑戰，而作為演員，最興奮的就是能夠挑戰、扮演和自己非常不同的角色，同時又能發現與自己有共鳴的特質。」

傑克則大讚電影是他讀過最棒的劇本之一，「通常我們讀劇本時都需要不時停下來消化，但這個劇本我完全停不下來，非常想知道接下來會發生什麼事，所以我立刻渴望成為這部電影的一份子！」

傑克奎德在《完美伴侶》飾演魯蛇男友，戲外直說不會想擁有機器人伴侶，尤其正在跟人類交往。（華納兄弟提供）

片中化身魯蛇軟爛男的傑克直說，戲外不會想要機器人另一半，「尤其是拍了這部電影後更不想要！而且我有真正的人類女性當伴侶，我很喜歡這樣。」至於電影裡身受其害的蘇菲更表示光用想像的就覺得機器人伴侶有點噁心，「但我可能會讓機器人幫我洗碗，因為這對我來說總是最麻煩的事情。」

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》看似甜蜜，背後卻隱藏著神祕真相。（華納兄弟提供）

由於電影裡機器人的五官、個性、造型，甚至身材都可以更改設定，兩人被問到若可以改變自身任何一個部分，傑克笑言會想把智商調高，蘇菲也認同調高智商確實很重要，「可能還有把體力也調好一點！」傑克聽完直說「那我還想提升睡眠能力，因為我有時候真的很難入睡。」

兩人最後不忘對台灣影迷喊話進戲院觀賞《完美伴侶》，傑克直說「關於這部電影，盡量不要提前知道情節，避免被暴雷會更好！」但強調電影的優秀之處不完全依賴某個驚人反轉，「電影本身就很棒。但我會推薦的觀看方式是完全懵懂地進戲院去！」一旁蘇菲也跟著表示「我完全同意！」《完美伴侶》將於明天大年初一（29日）搶先美國在台上映。

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