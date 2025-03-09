艾瑞絲辣秀「隆乳成果」 首穿比基尼解放兇猛上圍

艾瑞絲大方展現火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「Aries」艾瑞絲是YouTube團體「反骨男孩」的前成員，平時喜愛在社群分享生活的她，日前才大方公開隆乳心得，昨（8）曬出一系列比基尼美照，火辣身材讓網友紛紛讚嘆。

艾瑞絲經常透過社群分享生活。（翻攝自IG）

艾瑞絲在社群曬出多張比基尼辣照，表示這是她隆乳後首次穿上比基尼，可見她身穿一套黑色泳裝，在泳池邊性感擺拍，先是在躺椅上擺出撩人姿勢，渾圓豐滿的上圍曲線一覽無遺，接著整個人泡在水裡，用手撐著下巴看向鏡頭，大方展現深邃事業線，坐在泳池邊側身秀出S曲線，火辣身材讓人目不轉睛。

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艾瑞絲隆乳後首穿比基尼。（翻攝自IG）

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少人誇讚她隆乳後的好身材，「怎麼這麼漂亮」、「都撐起來了」、「瑞絲真的美得極致～」、「很自然欸，看不出是隆乳」、「胸型很漂亮」，但也有部分網友表示，「雖然很美，但還是不習慣」、「怎麼大了突然覺得怪怪的…是比例問題嗎？」

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