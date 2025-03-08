小粉紅崩潰了！吳奇隆沒跟進「輸誠中國」 氣炸點名劉詩詩

吳奇隆（左）未隨劉詩詩表態輸誠讓中國小粉紅氣炸崩潰。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共全國人大三次會議記者會昨（7日）談及台灣關係，妄言「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，不少投懷中國市場的本土藝人轉發官媒《央視》微博貼文輸誠，不過吳奇隆至截稿前仍未做出表態，讓廣大中國小粉紅氣得跳腳，甚至偏激點名劉詩詩。

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台灣藝人包含侯佩岑、趙又廷、陳志朋、張韶涵、歐陽娜娜、汪東城、顏人中、楊宗緯等都陸續轉發《央視》貼文輸誠，中國小粉紅更自製「點名列表」發現兩岸聯姻中，趙又廷和高圓圓、陳妍希與前夫陳曉皆已轉發，李榮浩及楊丞琳則都未轉發。

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然而，由於劉詩詩於昨日轉發《央視》貼文，但吳奇隆截至目前依舊噤聲，因此遭到大批氣炸的中國小粉紅獵巫，「詩詩都轉了你幾個意思」、「愛說說不說滾」、「堅持一個中國原則很難嗎？」甚至有小粉紅偏激點名劉詩詩，「要不代吳奇隆說兩句？」、「看來這婚姻是沒戲了」。

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