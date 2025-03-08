網紅作家輸誠「台灣屬中國」遭譙爆！《ELLE》火速切割：已無合作

專欄作家蔡潔米（圖）輸誠中國，遭《ELLE》切割。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共全國人大三次會議記者會昨（7日）談及台灣關係，妄言「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，官媒《央視新聞》報導後部分台灣明星們也在微博轉發輸誠，豈料連台灣專欄作家蔡潔米近日也發表「台灣是中國的一部分」的言論引發網友強烈反彈，時尚雜誌《ELLE Taiwan》也跳出來火速切割。

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中國外交部長王毅在中共十四屆全國人大三次會議記者會上談及台灣關係，自我安慰「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」、「中國終將統一，也必將統一」等言論後，官媒《央視新聞》比照以往辦理，除了製圖以紅字寫下中國2個大字、金色的五星懷繞，免不了再P上一個寶島台灣大吃豆腐。

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台灣藝人包含侯佩岑、趙又廷等接連轉發輸誠，專欄作家蔡潔米也在IG發布一段標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」的影片，內容探討「視頻」與「影片」的用詞差異，並強調表達方式的不同，她更在留言區直接表示，「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實。我出國時一定會向外國朋友說明，中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

此番言論一出立刻在社群上掀起軒然大波，許多網友湧入留言批評質疑蔡潔米的政治立場，甚至發起抵制行動。事件持續發酵，《ELLE Taiwan》隨即發布聲明，指出近期蔡潔米在社群平台上的言論引發討論，為避免外界誤解，特此澄清「蔡潔米已非ELLE Taiwan的專欄作家，也與本公司沒有任何商業合作。」此外，《ELLE Taiwan》也在聲明中表示，若讀者對此事有任何疑問或建議，可透過官方社群平台聯繫。

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