林襄談孫生性騷「反應曝」 被「韓籍女神」辣到：蜜大腿很性感

林襄今帶著師妹芷霖、禾羽現身淡水擔任一日店長活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林襄今帶著師妹芷霖、禾羽現身淡水擔任「全國電子50週年」一日店長活動，被問前男友孫生性騷事件時，她僅愣了一下，但仍保持微笑，隨後問題馬上就被公關擋掉；至於前陣子遭指耍大牌一事，現場則沒有媒體提問。

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芷霖（左起）、林襄、禾羽；近期韓籍啦啦隊來勢洶洶，林襄說相當歡迎。（記者陳奕全攝）

近期韓籍啦啦隊來勢洶洶，林襄說相當歡迎，自己也有關注樂天昨舉辦的全新成員陣容發布會，認為韓籍啦啦隊員的舞蹈實力都相當出色，值得學習。

林襄透露特別留意河智媛。（記者陳奕全攝）

當被問到除了同隊的李多慧，是否還關注其他韓籍啦啦隊女神時，她透露特別留意河智媛，笑說：「她有蜜大腿，真的很性感，而且我看到她在IG上分享健身照，超級火辣！」一旁的師妹芷霖與禾羽也深表認同，3人還異口同聲讚嘆：「她的舞蹈真的超好看！」

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芷霖（左起）、林襄、禾羽；林襄被問性騷事件，坦言自己並非當事人所以並不了解。（記者陳奕全攝）

網紅NanaQ日前控訴某大咖網紅拍攝時對她性騷擾，遭點名的薔薔隨後出來澄清，而昨NanaQ也再拍片反擊，雙方各執一詞，對此，林襄表示自己並非當事人所以並不了解，若碰到相同的遭遇就會請經紀人出面處理。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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