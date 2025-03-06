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（影）薔薔遭影射性騷「逼聞下體」！火大反擊NanaQ揭拍攝細節

薔薔（右）與NanaQ翻臉。（翻攝自IG）薔薔（右）與NanaQ翻臉。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕NanaQ日前曾發文透露過去與大咖網紅合作時，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，經網友對比後「薔薔」林嘉凌遭點名，後來薔薔則反擊說要「扯開你噁心的真面目」，而今（6）日薔薔也在YouTube 上發文向NanaQ發出反攻。

當時薔薔邀NanaQ來體驗「薔薔的一天」，是想利用這個影片幫當時屢被網友酸言攻擊的她、澄清她沒有大家想像那麼糟，發掘NanaQ不一樣的一面，「當時還有問她是不是可以接受頻道尺度、沒有腳本的方式，她還都說完全沒問題，如果覺得我們頻道尺度不ok你可以不來啊。」

薔薔與NanaQ曾一起合作拍片。（翻攝自YT）薔薔與NanaQ曾一起合作拍片。（翻攝自YT）

至於NanaQ指控薔薔聞下體，薔薔直呼不能理解這個指控，強調當時自己離她很遠，「怎麼可能聞得到、也沒有碰到！你（NanaQ）明明知道這是效果。」以及「逼含性愛玩具」薔薔講到此也再次火大暴走，「害我把玩具整個送給她，我不敢拿那個玩具，我本來蠻喜歡的但她含過我就送給她」、「妳自己自願含的像是我逼妳含的、到底妳什麼心態啊」。

薔薔強調拍攝期間都有關心NanaQ心情，上片前還有給對方看過，並提出如果覺得不妥也可以就不PO出，最後則是NanaQ決定上片，還有多次感謝薔薔，如今她的指控也讓薔薔直呼為什麼孫生的事件發生後態度又變了，質疑她是在蹭流量，「是否性騷擾還是真炒流量，這件事情我覺得大家有眼睛就去評判吧，但如果真的拿性騷擾去炒流量的話，這個真的不可取，而且該加以譴責。

相關新聞：私密片外流遭瘋傳！百萬網紅曬證據：不會放過任何人

事實上，2年前NanaQ與「薔薔」林嘉凌曾合拍的影片，她當時向薔薔提到自己只用清水洗澡，薔薔隨即低頭聞NanaQ私密處，聞完還說「真的有怪味」，讓NanaQ當場情緒潰堤痛哭，嚇得薔薔慌張表示自己只是開玩笑，並且不斷安慰對方，最後還對著鏡頭幫NanaQ說話，「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵」，並送NanaQ一罐小香水，才順利結束這段意外插曲。事後NanaQ也在影片留言區邀約下次合作，沒想到看似成為好友的兩人如今卻上演互撕戲碼。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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