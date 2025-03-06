黃明志評論孫生性騷事件惹風波 為這一點道歉了！「沒有逆風挺他」

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志近日在「擊敗人」YouTube頻道向「吃瓜群眾」回顧多起2月大事件，其中關於網紅孫生性侵事件的觀點引起軒然大波，許多網友也留言這次挺不下去了，對此，黃明志也親自解釋一些來龍去脈，並對一事說抱歉。

不少網友以為黃明志在幫孫生說話，但他在影片中就提到「我沒有講他這樣是對的」，另外他也回應：「請大家看完影片，故然孫生是法院認證的罪犯，非常糟糕，我也感覺需要就醫自省，但也會有人利用沒人相信他，來混淆事實。」

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黃明志（中）強調沒有逆風挺孫生。（翻攝自YouTube）

黃明志還談到：「這種事本身就不對。用意在大家要保護自己，不管你是男是女，或者阿瓜也一樣，怎麼會有人不看影片光看文字，這就跟大家說沒看判決書一樣。」

另外黃明志解釋：「我在影片裡面表達的只是對於男生以後如果要出來玩的話要保護自己（當然女生也一樣），並沒有力挺孫生這次犯罪的行為。」

至於黃明志提到男生被告性侵，99%會輸，他也提出抱歉：「當然我也必須抱歉我的貼文裡沒有寫清楚這是馬來西亞告訴律師告訴我的關於馬來西亞的狀況，並不是在說台灣，有沒有說清楚這個事情是展開討論，而不是在質疑孫生的判決，影片裡面也把這一段剪掉了，導致沒有看影片的人誤會了。這一點下次我們會注意。」

另外黃明志也強調：「孫生這次肯定是犯罪的，是必須負上法律責任的，也沒有所謂的『逆風』挺他。當然我也希望他可以好好思考自己的問題，也希望女生可以修復心裡的創傷，勇敢的走出來。」

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