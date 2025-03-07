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娛樂 最新消息

隋棠搭「咖啡之神」 每天「來一泡」上癮：不好意思拒絕

鳳小岳（右）、隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演情侶。（甲普國際媒體提供）鳳小岳（右）、隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演情侶。（甲普國際媒體提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鳳小岳在東森、緯來新戲《歡迎光臨 二代咖啡》飾演咖啡師，隋棠是他女友，戲外的隋棠原本沒有喝咖啡習慣，拍攝後因鳳小岳而愛上，她提到：「小岳每天都會幫我泡一杯咖啡，一開始不好意思拒絕，這樣每天喝，就開始喝咖啡了。」喝久了竟意外成了習慣，發現咖啡除了提神，還能品嚐不同香氣，殺青後每天都要來一杯。

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鳳小岳為了咖啡師的角色，花大量時間練習做咖啡，他表示：「過程中最困難就是保持穩定性了，需要有極高的專注度與不斷地練習。」拍攝期他化身劇組的御用咖啡師，「我的戲幾乎都是在咖啡店內拍攝，所以每天早上最開心的就是幫劇組成員煮咖啡，藉此練習的同時又能讓自己與角色有很強的連結

而隋棠劇中是塔羅牌老師，為了精準揣摩角色，她下足苦工，「像展牌、抽牌、洗牌、切牌，這些都和撲克牌是不一樣的，花了滿多時間練習

林哲熹（右）、項婕如在《歡迎光臨 二代咖啡》常鬥嘴。（甲普國際媒體提供）林哲熹（右）、項婕如在《歡迎光臨 二代咖啡》常鬥嘴。（甲普國際媒體提供）

此外，林哲熹演出對咖啡有著高度熱情的菜鳥，一心想拜鳳小岳為師，屢遭拒絕，卻也牽起他與「二代咖啡」的不解之緣，角色無厘頭又帶點莽撞的個性，讓林哲熹過足「喜劇」戲癮，他笑稱：「我一直都很想試試看喜劇，這次玩得非常開心，現場在劇本的基礎上即興出許多不同節奏的表演。」

劇中他與鳳小岳有許多精彩對手戲，「我覺得小岳是個很有趣的人，跟螢幕形象有極大的反差，他也很開放，讓我能夠安心地做任何表演。印象很深刻拍完戲後看到他去上《披荊斬棘的哥哥》節目，跟戲裡的卜碩完全是兩個人，非常有趣。」

而項婕如劇中是個為了達成夢想拼命努力學習的甜點師，角色心直口快的個性與林哲熹在劇中時常鬥嘴，歡喜冤家的互動讓拍攝現場笑料不斷。項婕如分享：「拍攝前劇組有安排法式甜點課，覺得最挑戰的是蛋糕抹面的步驟，所以拍攝時只要有空檔都會找個桌子放旋轉台，就在蛋糕形狀的保麗龍上做練習。」努力的練習也讓她有意外收穫，「拍攝結束後剛好搬家，牆壁需要補土，自己抹得很均勻漂亮，剛好學以致用。」

《歡迎光臨 二代咖啡》3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台YouTube、中華電信MOD、Hami Video同步上架。全劇共13集，每週播出更新2集。

 

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