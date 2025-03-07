《頭文字D》女神鈴木杏 37歲真實樣貌曝光

周杰倫（左）與鈴木杏在《頭文字D》當中有不少對手戲。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經出現在周杰倫、陳冠希電影作品《頭文字D》當中的日籍甜美女神鈴木杏，她從小就是童星，加上擁有1/4美國血統，因此格外清秀可愛。日前日本媒體捕捉到現在的身影，過去雙眼又圓又亮的她，竟然剪去一頭長髮，頂著一頭俐落短髮居住在長野山腳下。

拍攝《頭文字D》的時候，周杰倫（左）和鈴木杏都顯得青澀。（本報資料照）

鈴木杏去年從東京搬到長野縣的山腳下，無憂無慮的駕駛著四輪驅動車，住在建的木屋裡。雖然外貌變化極大，但是鈴木杏對戲劇的愛好並未減少，著手打造日本電日台戲劇《ホットスポット》（暫譯為熱點）的編劇就表示，自己正在寫的劇本是一部在富士山腳下飯店的喜劇故事，撰寫劇本的時候，自己第一個想到的就是鈴木杏。

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周杰倫當年拍攝《頭文字D》成為許多人心目中的偶像。（本報資料照）

鈴木杏從9歲就出道成為童星，之後又接拍運動飲料廣告而走紅亞洲，更演出多部電視劇與電影。台灣觀眾最熟悉的就是她和天王周杰倫合作的《頭文字D》，她在裡頭飾演「夏樹」一角，電影中的她散發著初戀女友的氣質，成為「頭文字D女神」，且同劇的黃秋生也大讚她的演技精湛。

現年37歲的鈴木杏剪去一頭長髮，以俐落中性外貌示人。（翻攝自IG）

除了《頭文字D》之外，鈴木杏也演出了《金田一少年之事件簿》、電影《花與愛麗絲》，人氣居高不下。但後來她選擇剪去一頭飄逸長髮，改以中性打扮示人，鈴木杏對現在的生活非常滿意，她也醉心於藝術創作。鈴木杏說：在演藝圈打滾的30年，自己的演員生涯一直都很順利，不過她也想過上自己劈柴割草的生活，感受自給自足的快樂。

鈴木杏非常享受自給自足生活的快樂，也沉浸在藝術創作之中。（翻攝自IG）

鈴木杏透露，自己從2016年元旦開始撰寫圖畫日記，希望能找到平靜的心靈。2022年鈴木杏第一次舉辦個人展覽，發現自己的作品竟然受到收藏家青睞，至此她常在社群平台發布自己的藝術創作，讓人見識到截然不同的一面。

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