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ADOR再曬監視器畫面 NewJeans遭批：別拖別團下水

NewJeans自行宣布新改團名為「NJZ」。（翻攝自IG）NewJeans自行宣布新改團名為「NJZ」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕NewJeans（改名後為NJZ）與經紀公司HYBE、ADOR之間的糾紛持續延燒，今（７）日，雙方出席完法院的過程更是爭執不下。NewJeans在法庭上指控被HYBE差別對待，在毫無通知的情況下先推出LE SSERAFIM，將原本NewJeans「旗下第一個女團」的頭銜搶走，還將她們原有的資源轉給LE SSERAFIM。更直指公司為打壓成員，在其他廠牌打造了新女團ILLIT與她們抗衡。

相關新聞：NewJeans法律戰開打 無奈嘆：公司想用輿論操控我們

NewJeans在法庭上表示受到「LE SSERAFIM（左）、ILLIT（右）」的影響。（翻攝自IG）NewJeans在法庭上表示受到「LE SSERAFIM（左）、ILLIT（右）」的影響。（翻攝自IG）

據了解，雙方先前的導火線是NewJeans成員Hanni的控訴，她表示受到了別團藝人的無視，並且是該團經紀人指使的，後續了解該團正是HYBE新一代女團「ILLIT」。為此，ADOR今天正式公開當時監視器畫面闢謠，畫面中能看出ILLIT成員以90度鞠躬向Hanni打招呼。ADOR的律師特別以畫面表示，「Hanni在對話都提到她其實不在意了，閔熙珍（原NewJeans製作人）還刻意將事件放大，散播『ILLIT成員無視Hanni』。」

ADOR今天公開當時監視器畫面為ILLIT闢謠。（翻攝自X）ADOR今天公開當時監視器畫面為ILLIT闢謠。（翻攝自X）

此外，在今（7）日的法院審理結束後，NewJeans成員又在新開的官方IG發表：「我認為沒有必要讓問題變得更嚴重。但你竟然還有膽量對我們做出更多錯誤的批評，那我就不會再保持沉默了。」

三團粉絲爭吵不休，大家都想為各自喜歡的團體聲援，但網友認為NewJeans應針對與HYBE、ADOR之間的合約問題解決，而不是一直拖其他團體下水，這樣對其他兩團不公平，明明一切都是公司的操作，卻讓旗下藝人來承擔。粉絲也呼籲其他網友靜觀其變，在法院還沒有做出真正的判決結果前，都不要擅自評論任何一個團體。

NewJeans在今日法院審理結束後發表心聲。（翻攝自IG）NewJeans在今日法院審理結束後發表心聲。（翻攝自IG）

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