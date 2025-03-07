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娛樂 日韓

NewJeans法律戰開打 無奈嘆：公司想用輿論操控我們

NewJeans全員身穿黑色套裝出席法院。（翻攝自韓網）NewJeans全員身穿黑色套裝出席法院。（翻攝自韓網）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓當紅人氣女團NewJeans（改名後為NJZ），與前經紀公司ADOR的爭議風波未平，今（7）日，NewJeans成員身穿全黑套裝出席法院，準備應對與ADOR的假處分審訊。

據韓媒報導，ADOR表示：「NewJeans不斷在違反合約，在沒有經過經紀公司的同意下，成員擅自改團名、接下新代言，還出席其他演藝活動。」ADOR在今年1月就向NewJeans提出假處分，雖說當事者沒有必須出席的義務，但NewJeans全員還是親自到法院應戰。NewJeans曾多次與外界求救，種種事件的主軸都在於母公司HYBE跟ADOR霸凌NewJeans，公司沒有絲毫歉意，還試圖冷凍她們，想利用輿論來換取外界的支持，如此一來就可以完全操控NewJeans。

對此，ADOR的回應是：「解約的根本是成員一直認為HYBE歧視NewJeans，這完全是毫無證據的事情，以規模較大的娛樂經紀公司來看，排擠公司主要收入的團體實在沒必要！反而是NewJeans一直在和公司唱反調。」

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