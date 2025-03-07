佩甄尪曝GG增大術「業界行情」！遇客人做最大尺寸狂增好幾倍

〔記者林欣穎／新竹報導〕女星佩甄與泌尿科醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，今（7）日佩甄為老公新開的醫美診所開幕活動站台，夫妻倆光物色合適店面就花了一年左右，而王祚軒替不少男客人做過增大手術，他也分享業界行情細節。

佩甄（左）為老公王祚軒醫美診所站台。（記者林欣穎攝）

王祚軒15年來拓店至6間，下個月台中的診所也將開幕，笑說是因為客戶抱怨回診不方便，所以才在各地越開越多間，有不少男性客人會到診所做增大手術，王祚軒表示，如果想要做得自然至少要30萬以上，他也分享曾客人做過最大的尺寸是圓周17公分，「沒硬的狀態下就有17了硬的話大概20公分，那台灣平均男性圓周就7-9公分而已。」至於自己有沒有考慮要去做「升級」？佩甄則秒回「不用」對老公相當有自信。

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夫妻倆經營醫美診所有聲有色，去年年終更發出900萬，被問到是否有藝人想和他們合資，王祚軒坦言也是有，但認為錢的事小，最怕合作後傷感情，「公司有盈餘要保留做其他投資，但如果是股東可能就不會認同，會覺得應該要把錢分出來。」佩甄也說之所以診所擴張得比較慢就是因為都是夫妻倆在做，「如果大家拿錢出來當然會很快，但管理上就會有困難。」

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