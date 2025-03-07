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娛樂 最新消息

佩甄尪連開6間診所！「超狂營業額曝」脫口買房是靠台積電

佩甄（左）為老公王祚軒新醫美診所站台。（記者林欣穎攝）佩甄（左）為老公王祚軒新醫美診所站台。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／新竹報導〕女星佩甄與泌尿科醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，今（7）日佩甄為老公在新竹新開的醫美診所開幕活動站台，診所共120坪、斥資7千多萬打造，如今手握6家醫美診所、營業額破億，不過佩甄說老公依然很節儉，平常會騎共享機車、youbike等，出國怕塞車都搭捷運。

王祚軒提到找房花了一年多相當不易，某次看房時，剛好有一隻鳥停在王祚軒肩膀上，「因為我們有在做男性增大的，覺得這是很好的吉兆。」佩甄則直呼：「鳥王欸，名副其實的，而且牠不是隨便的麻雀，是很漂亮的鳥。」夫妻倆也決定買下這棟房做為新診所，佩珍也笑說，好險都有陸續買台積電股票，當時還是賣了台積電才能順利付頭期款。

夫妻倆經營醫美診所有聲有色，去年年終更發出900萬，不過王祚軒平常都很節省，笑說太貴的東西如果沒有打折自己買不下去，不過他不會管佩甄買名牌包，之前耶誕節還送了老婆60萬的包、相當愛妻。

相關新聞：大谷翔平進季後賽 佩甄激喊：兌現給尪生日禮物

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