警稱「誤傳」嫌犯個資給王大陸好友 律師揭疑點：我不相信

王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找黑幫毆打Uber司機。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找黑幫毆打Uber司機，至於司機個資如何外流到犯嫌手上，檢警發現游翔閔手機竟有和北市刑大隊長劉居榮對話，劉則解釋王大陸和游翔閔曾因遭詐欺300萬，報案後誤傳嫌犯資料給游翔閔。對此，律師林立群表示，「很有創意，但我不相信！」

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林智群今（7日）於臉書撰文指出，據新聞報導，「偵查隊長調閱出嫌疑人個資給王大陸指認，指認結束後不慎將個資轉傳給游，直到新聞曝光才知出包。」對此，他直言，「這個說法很有創意，但我不相信！」

王大陸教唆傷害案有新進展，檢警今日搜索台北市刑大，帶回兩線三星的劉姓隊長，圖為王大陸。（資料照）

林智群說明，「警察局筆錄從頭到尾都是紙本作業，不會用手機傳資料」，就算是用手機傳資料，也是民眾把整理的資料傳給警察。他強調，「警察不會用手機把資料傳給其他警察，不會發生誤傳的情況。」

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