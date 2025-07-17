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顏佑庭閃婚1年多「現身做手搖」 鬆口生子規劃

藝人無尊有了自創手搖飲品牌。（記者胡舜翔攝）藝人無尊有了自創手搖飲品牌。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕藝人無尊今（17）日出席自創手搖飲品牌「無飲」與浪LIVE的聯名活動，活動現場有許多藝人到場站台，包括田依甯、徐謀俊、王庭勻、林昀希、顏佑庭等好友都到場支持。其中顏佑庭現場體驗做手搖，笑說彷彿回到《營業中》做餐飲的回憶裡。

無尊（中）手搖飲品牌與浪LIVE舉行聯名活動。（記者胡舜翔攝）無尊（中）手搖飲品牌與浪LIVE舉行聯名活動。（記者胡舜翔攝）

顏佑庭近期參與節目《九條好漢在一班》錄製，私下坦言過程極具挑戰：「剃了頭，每天曬到黑一階，整整錄了一個月，大家都要很想家，情緒起伏也很大。」也預告節目將在8月播出，請觀眾拭目以待。

無尊（後排右4）今天開心宣布自創手搖飲品牌登場，並與浪LIVE合作，現場辣妹多多。（記者胡舜翔攝）無尊（後排右4）今天開心宣布自創手搖飲品牌登場，並與浪LIVE合作，現場辣妹多多。（記者胡舜翔攝）

顏佑庭去年4月與櫃姐老婆結婚，今受訪透露正在為人生新階段做準備，他認為生兒育女是很需要開銷的，需要先有一筆育兒金才行，他說：「要先讓收入穩定。」而目前夫妻倆仍與家人同住，坦言雙方之後想要搬出來自己住，他也預告自己正在籌備音樂與創作作品，期待未來帶給大家更多不同面貌。

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