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娛樂 最新消息

台大畢業歌《上台大便》引網戰 音樂人黃舒駿聲援

黃舒駿曾獲第29屆金馬獎最佳電影配樂。（翻攝自黃舒駿）黃舒駿曾獲第29屆金馬獎最佳電影配樂。（翻攝自黃舒駿）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣大學畢業生聯誼會開放畢業歌票選，目前7首歌曲已放上YouTube頻道，唯一一首匿名作品《上台大便》成為熱門歌曲，短短2周在YouTube頻道累積破28萬人觀看，卻因「上台大便」4字掀起熱議。

對此，曾獲第29屆金馬獎最佳電影配樂的音樂人黃舒駿，以身為台大大氣科學系畢業校友，今（7）日凌晨1時在臉書發文表達個人看法，首先肯定台大校方尊重學生選擇的開明氣度；身為校友，他也一直覺得要破除「上台大便是成功，不上台大便是失敗」這種迂腐過時的觀念。

黃舒駿肯定台大本屆畢業生，勇於承擔自己的選擇，他說：「將來世世代代都會記得：你們是哪一屆畢業的？喔⋯就是『上台大便』那一屆啊！要認，反正上一屆是『台大的垃圾』，超越他們！」
他也恭喜作者的創作被肯定，但說要忠於自己的原創，信守承諾，真的要「上台大便」喔，黃舒駿說:「你知道有多少人是衝著這一句，特別是最後一句來的？別讓本屆台大畢業生粉絲們感覺這一切，像詐騙！」
發文中，黃舒駿亦要求畢聯會務必尊重原創，他說:「創作者或歌手要『上台大便』，不可以用任何理由阻止他們為創作理念付諸實踐。不管是美學、道德、法律層面，都要概括承受。」
黃舒駿最後表示：「選擇你的愛，愛你的選擇，祝賀今年台大畢業生，我們永遠記得，你們是『上台大便』那一屆！」
台灣大學畢聯會近期陸續舉辦相關活動，透過網路票選及影片點閱率，來選出今年的畢業歌，其中《上台大便》一曲，描寫學子不想畢業、被問薪水等煩惱，歌名諧音趣梗獲得Youtube跟實體投票雙高，加權計算後當選為畢業歌；校方尊重學生決定。

經過2週畢業歌投票，台大畢聯會2日公布，《上台大便》得票在總票數536票中拿下152票，跟第1名153票的椰林故事僅差1票，但還有網路點閱，《上台大便》在Youtube上拿下21萬7818次，佔總點閱32萬9275次榜首，經加權後，確定奪冠為台大今年畢業歌。

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