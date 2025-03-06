私密片外流遭瘋傳！百萬網紅曬證據：不會放過任何人

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網美、車模葉凱薇在抖音擁有190萬粉絲，去年爆出私密影片外流，還遭網友瘋傳，事隔數月，她對此始終保持沉默，直至昨（5日）於社群PO出影片曬出鑑定結果，直指不雅片並非真實影像，更喊話「我會找到視頻（影片）的製作者，也不會放過那些大量的傳播者」，自己必定會提告。

葉凱薇指出遭流出的不雅影片是AI換臉。（翻攝自抖音）

葉凱薇於4日在抖音上傳影片，控訴她被他人用AI換臉，製作不雅影片，且在網路上被大量散布，就連身邊的同事都加入其中，還加以各種汙穢的字眼渲染、傳播和汙衊。

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葉凱薇表示，自己沉寂多時是因為一直在蒐集證據，並拿出影片鑑定結果，強調不雅片是「被AI換臉拼湊而成」，還拿出司法鑑定報告，以及警方立案的文件，喊話加害者：「造謠毀掉一個人只要一分鐘，但是真相往往來得比較久。」

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葉凱薇也撂話，會找到影片的製作者，更不會放過散播影片的人，「我希望你們停止對我繼續造謠，因為我會對個別的同行提起上訴。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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