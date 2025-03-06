晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

私密片外流遭瘋傳！百萬網紅曬證據：不會放過任何人

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網美、車模葉凱薇在抖音擁有190萬粉絲，去年爆出私密影片外流，還遭網友瘋傳，事隔數月，她對此始終保持沉默，直至昨（5日）於社群PO出影片曬出鑑定結果，直指不雅片並非真實影像，更喊話「我會找到視頻（影片）的製作者，也不會放過那些大量的傳播者」，自己必定會提告。

葉凱薇指出遭流出的不雅影片是AI換臉。（翻攝自抖音）葉凱薇指出遭流出的不雅影片是AI換臉。（翻攝自抖音）

葉凱薇於4日在抖音上傳影片，控訴她被他人用AI換臉，製作不雅影片，且在網路上被大量散布，就連身邊的同事都加入其中，還加以各種汙穢的字眼渲染、傳播和汙衊。

葉凱薇表示，自己沉寂多時是因為一直在蒐集證據，並拿出影片鑑定結果，強調不雅片是「被AI換臉拼湊而成」，還拿出司法鑑定報告，以及警方立案的文件，喊話加害者：「造謠毀掉一個人只要一分鐘，但是真相往往來得比較久。」

相關新聞：日BL男星「非禮女翻譯」被捕 遭公司開除恐坐牢2年

葉凱薇也撂話，會找到影片的製作者，更不會放過散播影片的人，「我希望你們停止對我繼續造謠，因為我會對個別的同行提起上訴。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中