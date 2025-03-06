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上月才見王大陸！周曉涵曝他「私下真實面」：控制不住情緒

周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（6日）出席內衣代言活動，談起合作電影的王大陸涉教唆痛毆司機，她認為王大陸就像一個大男孩，可能有時候會抑制不住自己的情緒，「在這個行業情緒管理非常重要。」

周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）

周曉涵去年赴成都拍攝跨國電影《腹喜》，王大陸也有參與演出，她坦言看到王大陸的負面新聞非常驚訝，當聽到若王大陸被列「劣跡藝人」，電影可能無法如期上映，周曉涵苦笑說：「看製作單位的決策是什麼，這個煩惱應該要留給監製、製片人煩惱。台灣不是也有一些戲，拍一拍一直放著無法播出，我其實沒想這麼多，能不能上的煩惱，不是我能夠決定，就交由老天爺去安排。」

周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）

談及與王大陸的相處，周曉涵誇讚王大陸是貼心的暖男，透露當時在成都拍戲，恰好遇到生理期，王大陸發現她臉色不對勁後，立刻詢問身體狀況：「妳還好嗎？怎麼了？有沒有需要什麼？」當得知她因生理期不舒服時，還說可以先用他的外送平台買暖暖包，「買了大大小小的暖暖包，他是送暖暖包的大男孩，這是我們在劇組唯一一次進行的對話。因為我們對戲就一場，在現場碰到的機會非常少，實際拍攝就一場，而且是整部電影的結局戲才有對到。」

周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）周曉涵出席思薇爾春夏新品發表會。（木火創藝提供）

周曉涵表示，與王大陸沒有私交，僅互有聯絡方式，前一次見面是上個月《腹喜》的製片來台灣，王大陸揪大家一起吃飯，同行者的還有同劇的李康生，笑說：「傳訊息就是聚餐那次，因為餐廳是他訂的，他等於是主辦人，有點像在發通告。」

相關新聞：王大陸恐淪「劣跡藝人」 中國代言品牌開第一槍：不縱容任何違法亂紀行為

至於有無關心王大陸？周曉涵說沒有，「通常我面對到這種事情，都有點不知道要怎麼關心，他手機應該已經忙線到不行了吧！」談到王大陸的富二代好友游翔閔也是嫌疑犯，周曉涵表示，有在聚會場合遇過，她指游翔閔是朋友的朋友，兩人完全不熟悉。

對於王大陸即將入伍，周曉涵說：「聽說當兵是男孩蛻變成男人的過程，希望他在當兵期間可以靜下心，達到身心靈平衡，成為一個更好的人。」

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