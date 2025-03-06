張鈞甯股票狂漲獲利1.6億！被封「女股神」首現身回應

楊一展（左起）、張鈞甯、蔡亘晏（爆花）、連炳發等人今出席公視新戲《化外之醫》首映。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯、「發哥」連炳發、楊一展、許安植、黃大煒等人今出席公視新戲《化外之醫》首映，其中張鈞甯近日因股票藥華藥獲利1.6億，被封為「女股神」，她被問及此事，嬌羞撇清：「誤會大了，請不要聽信江湖傳言。」她2022年2月砸6016萬，以每股私募價格235元認購藥華藥私募股票256張，解釋：「當初認購是希望可以研發更多藥物，覺得對疾病有幫助。」

張鈞甯近日因股票獲利，被封為「女股神」。（記者陳奕全攝）

她2006年演過醫療劇《白色巨塔》，這回再演出醫療劇《化外之醫》，加上買了醫療生技股，被封女股王，和醫療相當有緣，至於「女股神」封號，她直呼「誤會大了，不要聽信江湖傳言」，製作人湯昇榮則打趣稱：「本來就是女神！」

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張鈞甯（左）在《化外之醫》和越南影帝連炳發組成CP。（記者陳奕全攝）

張鈞甯自嘲跟連炳發是「Funny CP」，2人在片場都互虧。（記者陳奕全攝）

此外，她在《化外之醫》和越南影帝連炳發組成CP，開拍前2人就做了許多前期醫療訓練、劇本討論，她自嘲是「Funny CP」，還說2人在片場都互虧，玩笑不斷，讓連炳發開玩笑說：「大家都欺負我。」

張鈞甯指出連炳發胸肌超大，拍戲前，所有女性工作人員看了他IG的胸肌裸照，眼神發光，有場她要幫連炳發縫胸口傷口的戲，她直呼：「擦傷口時很不平整，因為都是肌肉，有合理嗎？」因此下戲後，她會虧連炳發來台灣到處街拍，「他應該比我還熟台北，每次來都到處街拍，拍出一些新高度。」還說是「胸肌的新高度」，惹得現場哈哈大笑。

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