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「這群人」一年沒更新 前團員曝現況

YouTuber「這群人」已停更一年，但仍占據台灣網紅榜前五。（翻攝自YouTube）YouTuber「這群人」已停更一年，但仍占據台灣網紅榜前五。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「這群人」於2011年在YouTube頻道上發布第一支影片，累積了眾多粉絲，風格也相當鮮明，訂閱人數也累積到300萬。2003年「這群人」隊長展榮卻在8月突然宣布2024年停止更新。身為「這群人」二軍的網紅小宮透露自己受到武漢肺炎疫情影響，工作計畫徹底被打算，讓她一度焦慮到當起外送員。

這群人成員尼克（左）曾和木星對質。（翻攝自YouTube）這群人成員尼克（左）曾和木星對質。（翻攝自YouTube）

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先前台灣10大網紅出爐，名列前5的分別是：奇軒Tricking、葉式特工、Pan Piano、這群人TGOP、阿神，網友發現這群人早已停更，沒想到還名列前茅。先前「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道曾上傳一段「被團員嚴重詆毀對質開罵」影片，透露木星到處抱怨私下衝突，讓尼克忍無可忍，兩人互罵的畫面也公開。對此，木星也指控尼克曾在公開場合說他演技爛，但她認為尼克演技也沒好到哪裡去。

身為二軍小宮則在停更後，獨自創立個人工作室，主要以拍攝短影音為主。

「這群人」二軍成員小宮，目前自己經營工作室。（翻攝自IG）「這群人」二軍成員小宮，目前自己經營工作室。（翻攝自IG）

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