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《封神第二部》情人節震撼登台！「首部曲」馬拉松直播看到飽

《封神第二部：戰火西岐》SCREENX 專屬海報。（鴻聯國際提供）《封神第二部：戰火西岐》SCREENX 專屬海報。（鴻聯國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕中國神話史詩電影《封神第二部：戰火西岐》將於白色情人節震撼登台，今（5）片商公布IMAX同步上映外，SCREENX也將同步參戰，讓影迷感受戰火紛飛的神話大戰！

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《封神第二部：戰火西岐》IMAX專屬海報同步曝光，只見太師聞仲駕馭最強坐騎墨麒麟，凜然佇立於火圈之內，面前是被熊熊烈焰圍困的姬發；面對強敵，姬發神情緊張，等待時機在絕境中奮力一擊，壯闊又搶眼的視覺風格躍然紙上。

陳牧馳在《封神第一部》中的橋段，在社群上掀起「封神綁」話題。（鴻聯國際提供）陳牧馳在《封神第一部》中的橋段，在社群上掀起「封神綁」話題。（鴻聯國際提供）

《封神第一部》曾以高人氣口碑，締造超過26億人民幣（約台幣1174萬元）的票房佳績，《封神第二部》在劇情故事、角色成長、世界觀構建等各方面都有全面拓展，隨著殷商大軍進攻西岐，西岐保衛戰揭幕，更多法術交鋒的奇幻場景將採用IMAX特殊畫幅驚豔呈現，為觀眾帶來「全幅視野」的磅礴神話史詩。

于適（左）與黃渤在《封神第二部》中首次合作，帶隊堅守西岐。（鴻聯國際提供）于適（左）與黃渤在《封神第二部》中首次合作，帶隊堅守西岐。（鴻聯國際提供）

《封神第二部：戰火西岐》中，影迷最期待的是「西岐保衛戰」的史詩級戰役，由姜子牙（黃渤 飾）、姬發（于適 飾）帶隊的西岐陣營，將正面迎戰由鄧嬋玉（那爾那茜 飾）、聞仲（吳興國 飾）率領的殷商大軍。

此外，片商同步公開《封神第一部》馬拉松直播消息，從3月7日到3月13日將在鴻聯國際YouTube頻道24小時不間斷播放《封神第一部：朝歌風雲》，MyVedio、FriDay等串流平台也同步跟進開放免費收看《封神第一部》。

觀眾可以把握機會重溫陳牧馳的「封神綁」經典畫面，以及隨時欣賞《封神三部曲》的壯闊場面和精彩橋段，並參加片商舉辦的直播抽獎活動，有機會參加《封神第二部》IMAX首映會，搶先欣賞續集。

《封神第二部：戰火西岐》於14日在台上映，預售票販售中，詳情可洽電影《封神三部曲》臉書。

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