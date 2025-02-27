費翔化身PUA大師！《封神第二部》飆戲黃渤、吳興國

費翔飾演的商紂王殷壽，在《封神第二部：戰火西岐》中化身PUA大師。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕神話史詩鉅作《封神第二部：戰火西岐》今釋出「殷商陣營」幕後花絮，不僅揭露殷商大軍的磅礡氣勢，更首度曝光費翔、吳興國、黃渤等主演親自剖析角色的幕後故事，飾演商紂王殷壽的費翔笑稱，殷壽雖然無法親征，可是他非常擅長PUA他人，運用話術與精神控制，讓聞仲跟鄧嬋玉為他攻打西岐。」

在《封神第二部》中，費翔飾演的殷壽並非孤軍奮戰，他的身邊依然有妲己（娜然 飾）相助，而在殷商陣營中的另一位關鍵人物聞仲則由台灣京劇大師吳興國飾演，吳興國在藝文界深耕數十載，累積了深厚的文化底蘊和實力。他在片中以精湛的戲曲身段，展現出聞仲的威嚴氣勢，從法壇上的步伐走位、施法時上的咒語手勢，到舞動雌雄雙鞭的磅礡架式，均由吳興國親自設計。

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吳興國在《封神第二部：戰火西岐》飾演的聞仲，額中生眼，不怒自威。（鴻聯國際提供）

吳興國將京劇表演藝術巧妙地與角色結合，使聞仲的每個動作都充滿傳統美學韻味與神秘氛圍，令人嘆為觀止。而在片中與聞仲並肩作戰的女將軍「鄧嬋玉」，是由首次登上大銀幕的新人演員那爾那茜飾演。

為了詮釋這位驍勇善戰的角色，她在開拍前進行了為期506天的「封神訓練營」特訓，包含武術、騎馬、演戲等專業課程，成功演繹出鄧嬋玉的英姿颯爽。就連黃渤在看過她的表演後也大讚：「這不是短時間能做到的，她這股英氣與帥氣全是持之以恆的努力換來的，真的很棒！」《封神第二部：戰火西岐》將於3月14日在台上映。

《封神第二部：戰火西岐》殷商陣營幕後花絮：

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