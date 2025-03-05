香港線上女歌手登門倒垃圾 已婚潘宇謙著急報備

潘宇謙《幸福的軌道》MV由項婕如、宋亞倫擔綱主角。（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「AP」潘宇謙發行全新EP《想和你》，主打歌《幸福的軌道》MV今天上線，他難得不用挑大樑演出，交由項婕如和新生代演員宋亞倫擔綱主角，他則變身「愛神邱比特」，為兩人的愛情加溫助攻。

潘宇謙《幸福的軌道》MV由項婕如、宋亞倫擔綱主角。（認可音樂提供）

這張EP的三首歌都是情歌，他過去留給自己的作品多是有關夢想、家庭的主題，抒情歌都賣了出去，像寫給港星張天賦的歌，版稅至今已進帳5位數字港幣，這次乾脆自己唱，幫雙胞胎兒子多賺一些奶粉錢與學費。

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潘宇謙新EP都是情歌。（認可音樂提供）

他透露，每個月的支出約兩萬元港幣，兒子目前送去幼兒班，每天早上八點半到學校、下午四點半回家，這段時間他就可以專心創作，他的小兒子的天生左耳聽不見，但右耳的聽力完全正常，因此學習上沒問題，比哥哥還先學會講話，只有唱歌時音準不太好 。

他很年輕就結婚生子，但他坦承婚前有一位香港線上的女歌手曾主動要求晚上到他家寫歌，「本來還有一位男歌手要來，但他生病了，她照樣來。」當時他腿斷了，對方還幫他收拾盤子、倒垃圾，他立刻和女友，也就是現在的老婆坦承此事，「老婆說『她很奇怪 ，誰會到你家倒垃圾』，後來她還說我拍照很好看，約我下次再一起寫歌。」嚇得他不敢再和對方聯絡。

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方大同因病辭世，他坦言一直很欣賞方大同，「娛樂圈罕見，全部都專注在音樂上，不靠緋聞或其他的東西 ，也沒有太多偶包。」但他也說：「這就是做藝人的好處，有一天真的離開了，留下很多作品給大家，音樂是無限的。」

潘宇謙新EP都是情歌。（認可音樂提供）

他最喜歡方大同的歌是新專輯中的《回留》，「 雖然他生病了，但他用當時的嗓音錄，把真實的情感放進去，是對自己工作的尊重。」這首歌的作詞者是崔惟楷 ，他的新歌《幸福的軌道》便是與紀佳松、崔惟楷一起合作的。

潘宇謙本來就認識紀佳松，某次因為崔惟楷到紀佳松的錄音室串門子，剛好潘宇謙也在，三人因此聊開，且因為都是爸爸更有共通話題，也促成這次的合作，他預告八月將發新專輯，希望有機會和林宥嘉合作，稱讚他不斷進化，風格像藝術家。

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