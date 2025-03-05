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E級「大學校花」下海拍AV！ 達人狂讚：美貌是明星水準

一宮留衣外型出眾。（翻攝自Ｘ）一宮留衣外型出眾。（翻攝自Ｘ）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕目前就讀大學四年級的日本正妹一宮留衣（一宮るい）不僅擁有165公分高挑身材，還有E級傲人上圍，外貌更是出眾。據傳，她在學生時期是校花，在出身地小有名氣，曾通過偶像團體徵選。然而，她沒有勇氣待在演藝圈，又不想錯過機會，於是決定進軍暗黑界。AV達人一劍浣春秋看見她的美貌後大讚，很有演藝圈女明星的水準！

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一宮留衣擁有亮麗外型，據了解，她在學生時代就是個正妹，就連外校學生都慕名前往她的學校，想一探她的絕世容顏。

一宮留衣進軍暗黑界。（翻攝自Ｘ）一宮留衣進軍暗黑界。（翻攝自Ｘ）

一宮留衣也曾參加偶像團體徵選，並通過審查，不過，她沒有勇氣在演藝圈發展於是推辭了。事後，她對此感到後悔，認為人生有了遺憾，因此決定以AV女優的身分再出發，展現不服輸的決心。

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對此，一劍浣春秋認為，一宮留衣的外型很有演藝圈女明星的水準，不拍A片去當個啦啦隊應該也很有搞頭，「這樣的外型加上想要出名的決心，應該可以說是非常強大的新人吧？」

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