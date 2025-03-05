劉雨柔曬輕撫孕肚照 和男友發現懷孕不知所措：現在怎麼辦？

劉雨柔2023年7月認愛胡凱翔，今年肚皮有喜。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾被告知難以自然受孕的女星劉雨柔2023年7月認愛T1聯盟台鋼獵鷹隊球員胡凱翔，今年肚皮有喜，不過她昨（4）日吐露心聲，坦言和男方在沒有心理準備下就迎來了新生命，曾因未來規劃歧異鬧口角。

劉雨柔曬出一張胡凱翔輕撫孕肚的照片，她坦言當初發現懷孕時小倆口都不知所措直呼，「現在怎麼辦？」自覺沒有能力能承擔新生命，兩人分析著有孩子跟沒有孩子的未來生活、彼此還想做的事、想打拼的目標、割捨不掉的朋友、聚會、Party等，一度因為沒有共識不太愉快地結束對話。

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而一切轉變就在他們第一次踏入診間，從超音波上見到小生命時，「前面討論這麼多事情，變得一點意義也沒有。我們一起從0出發，相互學習、相互陪伴，再也不像從前，開口問對方就會有答案。」

胡凱翔輕撫著劉雨柔肚皮。（翻攝自臉書）

劉雨柔感謝胡凱翔不是個豬隊友，會細心照顧，半夜起床幫她推起身、拖她出門按摩，還幫忙打理三餐，「孩子他爸，好像一夕之間變了個人似的。以前的他就是一個死屁孩，現在卻開始嗅到了他的責任感。」她也感謝孩子選擇他們當爸媽，「放慢腳步的生活方式，我體悟到了人生，從前拚死拚活的工作，滿足個人的生活和娛樂，這樣的生活模式，算是正式走入了歷史，接下來，除了精彩自己，也要精彩我們的小花生了。」

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