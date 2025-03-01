劉雨柔驚爆懷孕出血 遭胡凱翔冷落「搥牆洩憤影響胎兒」

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔後，今年大年初一宣布懷孕喜訊，懷孕初期時常感到身體不適，卻遭胡凱翔以聚會為由忽略冷落，在一次爭執中更被指「妳躺著我也不能做什麼，那為什麼我不能去聚會？」讓她氣得搥牆洩憤導致出血。

劉雨柔（右）與胡凱翔將迎接愛的結晶。（組合照，翻攝自IG）

劉雨柔近日上《女人我最大》還原事件過程，她在懷孕初期向胡凱翔要求多點陪伴，若有任何狀況也可立即協助處理，同時更給予她支持的力量。不過，由於當時尚未公開喜訊，胡凱翔未意識到此事的重要性，加上本身又熱愛與朋友小聚，更不懂怎麼推掉邀約，因此時常冷落她揚長而去。

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最終，劉雨柔再也無法忍受，嘗試與胡凱翔溝通卻未果，甚至遭指責：「妳就在家躺著，妳不舒服也是不舒服，妳躺著我也不能做什麼，那為什麼我不能去聚會？」一席話令她氣憤難平，徒手搥牆洩憤，導致當晚出現小出血，她坦言不知道此舉會影響到胎兒，如今已懂得如何控管情緒，凡事皆以肚中寶寶為優先。

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