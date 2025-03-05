吳宗憲轟小優造謠扯出愛女 吳姍儒平心靜氣吐實情

吳姍儒今出席代言活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優捲大嘴巴事件延燒至今仍未出面說明，前老闆吳宗憲日前在公開場合表示，女兒吳姍儒也曾被對方造謠，還另提大鶴也曾亂講話。吳姍儒今出席代言活動時對於此事看非常淡，僅說只想心平氣和過日子。

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吳姍儒回應小優大嘴巴事件。（記者陳奕全攝）

小優捲大嘴巴事件延燒多日，仍未出面說明。（翻攝自臉書）

吳姍儒表示，爸爸私下隻字未提小優，也說這件事有點太複雜，加上自己現在當前家庭生活已忙得不可開交，只想平心靜氣好好過日子；至於大鶴放話稱她有意接近許光漢，吳姍儒也看很開，從容表示：「我覺得做這行業難免，但也沒關係，沒辦法控制別人要怎麼說，或是怎麼傳遞，我本來就不是太會去有什麼回應的性格。」表示與大鶴原本私下就不熟，都是在工作場合上碰到，遇過1、2次面而已。

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被問到王大陸負面新聞頻傳，吳姍儒驚訝說：「我有跟他同台過嗎？哇這個好難，我想一下，我沒有逃兵役，所以好像沒什麼可說，這件事已經超過我們娛樂產業可以談論的事了。」

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張瀚、張震今日上午為母親舉辦告別式。（記者胡舜翔攝）

金馬影帝張震、男星張翰的母親趙欣然於2月11日病逝，享壽80歲，今上午舉辦告別式，吳姍儒過去曾是她的學生，形容對方生前很陽光開朗，「她是我的體育老師，趙老師是非常繽紛的人，把自己生活過得很有趣，令人印象深刻，很感謝她當年的照顧。」

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