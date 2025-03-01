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娛樂 電視

小優連遭吳宗憲開噴！陶晶瑩曝《大學生》拍攝內情：覺得她長歪歪

〔記者林欣穎／台北報導〕女星小優從陶晶瑩、阿KEN、納豆主持節目《大學生了沒》出道，小優日前被爆造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，還與前閨蜜玥熹鬧翻，黑歷史不斷遭挖，更被老闆吳宗憲火大解約，而近日吳宗憲也屢公開罵小優，今（1）日陶晶瑩出席台視《九條好漢在一班》開鏡記者會，被問及小優一事陶晶瑩也分享看法。

《九條好漢在一班》開鏡，陶晶瑩。（記者胡舜翔攝）《九條好漢在一班》開鏡，陶晶瑩。（記者胡舜翔攝）

陶晶瑩表示自己不清楚事件始末覺得很複雜，被問到小優之前在《大學生》是否就會被說大嘴巴？陶晶瑩也說不清楚，「我們只是覺得她（小優）長得歪歪的，大家感情很好，KEN哥喜歡點她出來開玩笑，節目學生這麼多不可能聽大家講，我是覺得事情有解決好就好。」而小優這次的失言風波是否會影響她日後的工作，陶晶瑩則認為不至於，「談話性節目很缺人，應該會發啦。」隨即更幽默直呼：「還是我們下一次拍女兵？」

小優與前閨蜜鬧翻。（資料照，記者王文麟攝）小優與前閨蜜鬧翻。（資料照，記者王文麟攝）

台視全新軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》由陶晶瑩、瑪麗擔任「營站」；黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐擔任「班長」，並召集9位不同領域的藝人曾子余、孫其君、顏佑庭、潘君侖、林亭翰、孫綻、蓋瑞、阿夫、黃恩賜到軍營裡接受為期一個月的訓練，今眾人理平頭現身記者會，一字排開畫面震撼，他們將面臨前所未有的嚴格團體生活規範、體能挑戰、心理壓力和身心約束，必須卸下明星光環，在原來絕對個人自由生活與絕對服從團隊紀律中，並重新面對自我、認識自己。

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