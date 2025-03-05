晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張震三鞠躬致謝「媽媽喜歡熱鬧」 張翰牽癌妻林利霏送別母親

林利霏（左起）、張翰、張震走出會場，向媒體致謝，表示「媽媽喜歡熱鬧」。（記者胡舜翔攝）林利霏（左起）、張翰、張震走出會場，向媒體致謝，表示「媽媽喜歡熱鬧」。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬影帝張震、哥哥張翰的母親趙欣然在2月11日病逝，享壽80歲，今天（5日）上午於台北二殯（懷愛館）舉行告別式，張震帶著愛妻莊雯如現身，哥哥張翰也牽著最近才傳出罹癌的愛妻林利霏出席，兄弟倆的兩個女兒也罕見於公開場合露面，送奶奶最後一程。

張翰、張震身後有著一大面母親趙欣然的舊照，滿滿的回憶。（記者胡舜翔攝）張翰、張震身後有著一大面母親趙欣然的舊照，滿滿的回憶。（記者胡舜翔攝）

林利霏近來傳出罹患大腸癌，所幸已經完成手術，今天現身送別婆婆趙欣然，不時在靈堂前擦拭眼淚。在告別式結束後，張震一家人對著親友鞠躬道謝，張翰、張震及林利霏3位圈內人也代表家屬向媒體三次鞠躬致謝，張震表示：「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好，謝謝辛苦了！」

張震妻子莊雯如（左起）、林利霏、張翰、張震出席趙欣然告別式，送別母親最後一程。（記者胡舜翔攝）張震妻子莊雯如（左起）、林利霏、張翰、張震出席趙欣然告別式，送別母親最後一程。（記者胡舜翔攝）

喜翔與張國柱、張震及張翰都有交情。（記者胡舜翔攝）喜翔與張國柱、張震及張翰都有交情。（記者胡舜翔攝）

現場藝人也不少，包括喜翔、黃大煒、路嘉怡、導演易智言等等，喜翔與張國柱、張翰及張震都有著交情，路嘉怡則是張翰的好友，稱趙欣然生性活潑，常常和他們一起玩得很開心，大家都很喜歡她。至於導演易智言透露，張媽媽很有活力，與她相處沒有長輩、晚輩的隔閡，漸漸從工作關係變成好友。他更提及當年因為工作關係，與張震當了短暫室友，趙欣然還特別請託易智言，希望兩人能互相照顧，不過張震非常獨立。

張榕容、紀佳松夫婦送上花籃給張震母親趙欣然。（記者胡舜翔攝）張榕容、紀佳松夫婦送上花籃給張震母親趙欣然。（記者胡舜翔攝）

導演易智言受訪提及與張震母親趙欣然的往事。（記者胡舜翔攝）導演易智言受訪提及與張震母親趙欣然的往事。（記者胡舜翔攝）

路嘉怡稱張震母親趙欣然是很活潑的長輩。（記者胡舜翔攝）路嘉怡稱張震母親趙欣然是很活潑的長輩。（記者胡舜翔攝）

黃大煒低調現身張震母親趙欣然的告別式。（記者胡舜翔攝）黃大煒低調現身張震母親趙欣然的告別式。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中