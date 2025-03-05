張震三鞠躬致謝「媽媽喜歡熱鬧」 張翰牽癌妻林利霏送別母親

林利霏（左起）、張翰、張震走出會場，向媒體致謝，表示「媽媽喜歡熱鬧」。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬影帝張震、哥哥張翰的母親趙欣然在2月11日病逝，享壽80歲，今天（5日）上午於台北二殯（懷愛館）舉行告別式，張震帶著愛妻莊雯如現身，哥哥張翰也牽著最近才傳出罹癌的愛妻林利霏出席，兄弟倆的兩個女兒也罕見於公開場合露面，送奶奶最後一程。

張翰、張震身後有著一大面母親趙欣然的舊照，滿滿的回憶。（記者胡舜翔攝）

林利霏近來傳出罹患大腸癌，所幸已經完成手術，今天現身送別婆婆趙欣然，不時在靈堂前擦拭眼淚。在告別式結束後，張震一家人對著親友鞠躬道謝，張翰、張震及林利霏3位圈內人也代表家屬向媒體三次鞠躬致謝，張震表示：「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好，謝謝辛苦了！」

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張震妻子莊雯如（左起）、林利霏、張翰、張震出席趙欣然告別式，送別母親最後一程。（記者胡舜翔攝）

喜翔與張國柱、張震及張翰都有交情。（記者胡舜翔攝）

現場藝人也不少，包括喜翔、黃大煒、路嘉怡、導演易智言等等，喜翔與張國柱、張翰及張震都有著交情，路嘉怡則是張翰的好友，稱趙欣然生性活潑，常常和他們一起玩得很開心，大家都很喜歡她。至於導演易智言透露，張媽媽很有活力，與她相處沒有長輩、晚輩的隔閡，漸漸從工作關係變成好友。他更提及當年因為工作關係，與張震當了短暫室友，趙欣然還特別請託易智言，希望兩人能互相照顧，不過張震非常獨立。

張榕容、紀佳松夫婦送上花籃給張震母親趙欣然。（記者胡舜翔攝）

導演易智言受訪提及與張震母親趙欣然的往事。（記者胡舜翔攝）

路嘉怡稱張震母親趙欣然是很活潑的長輩。（記者胡舜翔攝）

黃大煒低調現身張震母親趙欣然的告別式。（記者胡舜翔攝）

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