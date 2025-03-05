AV女優穿「中信兄弟球衣」現身大巨蛋！ 來台契機掀網暴動

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優小那海綾（前名：佐佐波綾）擁有甜美臉蛋及傲人身材，深受老司機喜愛，私下的她其實是一個熱血棒球迷，近日還特地飛來台灣觀看中職與北海道火腿鬥士隊的交流賽，並在社群分享身穿中信兄弟球衣的美照，引起粉絲暴動。

小那海綾現身台北大巨蛋為中戲兄弟應援。（翻攝自Ｘ）

熱愛棒球的小那海綾，其實是日本職棒「橫濱DeNA海灣之星」的忠實球迷，沒想到她在前幾天竟現身台北大巨蛋觀看中信兄弟與北海道火腿鬥士隊的比賽，還大方曬出自己身穿中信兄弟球衣的照片，值得注意的是，背面還印有「小那海綾」專屬字樣！

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照片曝光後，引起台灣老司機及球迷熱議。AV達人一劍浣春秋指出，小那海綾一直想來台灣體驗大巨蛋，才會促成這次的活動企劃，「你可以在攝影會拍她、在餐會一起享用烤肉然後逗陣去看中信兄弟與日本火腿的交流賽。」

有趣的是，一劍浣春秋分享，他在球賽現場詢問小那海綾，「今天如果來打交流賽的是横浜DeNA，那妳會支持誰？」小那海綾則幽默回應，「我當然是把牧選手的球衣穿在身上跳滿全場，希望他每一個打席都紅不讓！」

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