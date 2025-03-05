王大陸涉教唆毆打司機！家人首發聲 親姊許願：事情趕快過去

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲王大陸日前涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕以15萬交保，不料昨（4日）再爆出，他透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方，遭警方依「殺人未遂」送辦後改罪由變「教唆傷害罪」；而王大陸的姊姊目前正在澳門慶生旅行，她也在社群發聲，許願「希望事情趕快過去。」

王大陸爆涉案後，親姊仍於社群更新澳門旅遊近況。（資料照、翻攝自IG）

王大陸的姊姊近日前往澳門慶生之旅，在王大陸涉嫌殺人未遂事件爆發後，她照常更新IG動態，照片中可見，她身著紅色貼身洋裝，並搭配紅色高跟鞋，若無其事地說：「吃吃喝喝走走停停 充好電 再出發」，心情似乎不受弟弟案件影響。

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此外，她於IG限時動態PO出一段慶生影片，吹著生日蠟燭並許願，「我希望事情趕快過去，大家平平安安，身體健康，該幹嘛幹嘛去。」

王大陸親姊許願：「事情趕快過去」。（翻攝自IG）

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王大陸去（2024）年4月18日自北市大安區現住地，叫Uber欲前往信義區戶籍地，上車後認為連姓男司機繞路、行車時間過久，雙方起了第一波口角；返程回大安區下車後，王大陸因鑰匙掉落車上，但特斯拉的門把無法拉開，他憤而狠敲車窗，與司機爆發二度口角互相飆罵。

爾後，王大陸向富二代友人游翔閔告狀，並撂人將司機打進醫院。不僅如此，王大陸更將施暴過程的影片傳給他人炫耀，直至日前因蓄意逃兵案遭逮，檢方在他被查扣的手機中發現這段影片，全案就此曝光。

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