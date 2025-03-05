王大陸不爽司機爆口角！10天後竟吐「2字自我勉勵」

王大陸涉教唆傷害罪遭聲押禁見。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕以15萬交保，豈料昨（4日）再爆出案外案，他此前透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方，遭警方依「殺人未遂」送辦後改罪由變「教唆傷害罪」。然而，王大陸卻在與司機爆發口角10天後，若無其事於IG上自我勉勵大喊「能量～」簡直令人髮指。

王大陸去年4月18日自北市大安區現住地，叫Uber欲前往信義區戶籍地，上車後認為連姓男司機繞路、行車時間過久，雙方起了第一波口角；返程回大安區下車後，王大陸因鑰匙掉落車上，但特斯拉的門把無法拉開，他憤而狠敲車窗，與司機爆發二度口角互飆國罵。

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爾後，王大陸越想越氣向富二代友人游翔閔告狀，並撂人將司機打進醫院。不僅如此，王大陸更將施暴過程的影片傳給他人炫耀，直至日前因蓄意逃兵案遭逮，檢方在他被查扣的手機中發現這段影片，全案就此曝光。

王大陸與司機爆口角後以「能量」2字自我勉勵遭網友痛批。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

不過，王大陸在與司機爆發口角後第10天，也就是去年的4月28日，若無其事於IG上傳一張手戴水晶的照片，同時更自我勉勵寫下「能量～」2字，以及附上一顆紫色的愛心符號，隨著涉及教唆傷害罪遭聲押禁見，網友們也紛紛挖出這則貼文並嘲諷「這就是打完人的能量？」

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