王大陸遭嗆改姓「中國」 再被酸獄中好好反省

王大陸因涉嫌撂人毆打司機，今晨被裁定500萬元交保。（翻攝自王大陸臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸去年4月與Uber司機發生口角，涉嫌向富二代友人游翔閔告狀，游竟涉嫌撂人毆打司機，新北地檢署4日拘提王大陸、游男到案，今晨裁定王大陸500萬元交保，游男羈押禁見，

對此，律師呂秋遠在臉書發表看法，指王大陸涉犯重罪，恐被判處5年以上有期徒刑，「往後王大陸應該不用服兵役了。」分析王大陸友人毆打司機，一定不是簡單的「把人打得很慘」而已，想必下手不輕，「甚至在教唆的過程中，有某些聯繫要求的字眼，讓檢察官覺得有構成犯罪的高度可能。」

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呂秋遠認為此事天網恢恢，也可以說可惡至極，「王大陸教唆別人毆打司機與派遣員，因為被害人無法指認下手的人，讓偵辦進度陷入膠著，但由於王大陸友人痛下毒手後還回報給他，證據留在他的手機裡，甚至還跟別人炫耀，才被檢察官聲押」，呂秋遠直言，王大陸行徑令人髮指。

最後呂秋遠表示王大陸因涉犯重罪，恐被判處5年以上有期徒刑，「只要判處5年以上，就可以直接免役。」最後喊話希望他能在獄中好好反省，「大陸不要以為這裡是大陸，傷害別人，是要付出代價的。」

昨午王大陸爆出涉嫌撂人毆打司機，非凡、台視王軍凱隨即在臉書發文，但沒指名道姓卻不爽高喊：「逃兵，打人，又跟我同姓…」接著怒酸說：「還是你要不要先隱姓埋名避風頭，反正剛好在對岸發展，可以改姓中國，名大陸，不是很好？」明顯直嗆王大陸。

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