非凡主播王軍凱開嗆王大陸 改姓「中國」

新北地檢署4日拘提王大陸到案，今晨裁定王大陸500萬元交保。（翻攝自王大陸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王大陸去年4月與Uber司機發生口角，涉嫌向富二代友人游翔閔告狀，游竟涉嫌撂人毆打司機，新北地檢署4日拘提王大陸、游男到案，今晨裁定王大陸500萬元交保，游男羈押禁見，與王大陸同姓氏的非凡、台視主播王軍凱不忍了，建議王大陸改姓。

昨午王大陸爆出涉嫌撂人毆打司機，王軍凱隨即在臉書發文，但他沒指名道姓卻不爽高喊：「逃兵，打人，又跟我同姓…」接著才怒酸說：「還是你要不要先隱姓埋名避風頭，反正剛好在對岸發展，可以改姓中國，名大陸，不是很好？」很明顯直嗆王大陸。

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非凡、台視主播王軍凱專業報導氣象新聞深獲好評。（翻攝自王軍凱臉書）

有網友留言建議：「他下次搭捷運你不要讓他進站！」王軍凱秒回應：「會不會嫌捷運繞路。」由於王軍凱前天才被《自由娛樂頻道》獨家披露一張衣衫不整坐在床前照，因此又被網友虧笑：「了不起被打一頓嘛！你坐床上衣衫不整都上新聞，被打可能會上頭版頭！」

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據了解，王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，期間先是認為連姓司機繞路，起第一波口角，下車後他的鑰匙掉在車上，但車門打不開，王大陸狠敲車窗，再與連男二度起口角。

檢警懷疑，王大陸事後向富二代友人游翔閔告狀，游男透過關係找到連男，並撂人將他打進醫院，檢警在偵辦王大陸逃兵案時發現此事，昨日前往王、游住居處搜索，並拘提到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

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