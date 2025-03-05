百萬KOL大銀幕初體驗！自爆「私約」同片演員

紀卜心在台片《夏日最後的祕密》飾演愛情顧問，爆料與程予希私約。（阿榮影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕青春愛情台片《夏日最後的祕密》找來擁有百萬粉絲的KOL紀卜心首度挑戰大銀幕演出，飾演程予希的「愛情顧問」，兩人從高中到長大都是無話不談的閨密。談起這次演出，紀卜心表示：「超緊張！怕自己在大銀幕上不好看，但了解角色後發現根本就是我本人！」

紀卜心還爆料與程予希開拍前就有「私約」來培養感情，大讚她「外表文青有氣質，合作之後覺得幽默又溫暖，而且非常照顧我。」戲裡戲外都是愛情顧問的紀卜心，也自曝常幫朋友分析感情難題，根本是「戀愛診療室」， 還曾陪朋友在家哭一整天，根本是閨蜜教科書！

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除了紀卜心，其他熱血青春同學陣容包括自校園偶像劇廣為人知的黃柏峰以及新人鄭穎、張宸呈，將讓影迷們搶先感受最直接的青春氛圍。

電影《夏日最後的祕密》集合鄭穎（左起）、紀卜心、林子閎（後）、程予希、施柏宇（後）、張宸呈、黃柏峰一同演出。（阿榮影業提供）

《夏日最後的祕密》集合施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，紀卜心、黃柏峰、吳函峮（峮峮）、賴雅妍、曾少宗、陳如山，海裕芬，蘇達等人共同演出，將於4月30日在台上映。

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