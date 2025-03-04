晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸口角現場還原！警上門逮人狂問：你們不是來過？

王大陸涉殺人未遂見警上門嚇到跳針狂問「你們不是已經來過」。（資料照，記者胡舜翔攝）王大陸涉殺人未遂見警上門嚇到跳針狂問「你們不是已經來過」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料今（4日）再爆出案外案，他此前透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。檢方拘提過程也跟著曝光，王大陸當時不斷瘋狂跳針反問，顯見他嚇得不輕。

本報獨家披露，王大陸去年4月18日自北市大安區現住地，叫Uber欲前往信義區戶籍地，上車後卻認為連姓司機繞路、行車時間過久起了第一波口角；返程回大安區下車後，王大陸發現鑰匙掉落車上，但特斯拉的門把無法拉開，他憤而狠敲車窗，與司機二度爆發口角互飆國罵。爾後，王大陸越想越氣向富二代友人游翔閔告狀，並撂人將連姓男司機打進醫院。

不僅如此，王大陸更拍下施暴過程，甚至將影片傳給他人炫耀，直至日前因蓄意逃兵案遭逮，檢方在他的手機中發現這段影片，全案就此曝光，雙雙於今日上午遭警方兵分四路逮捕。當時，王大陸見警方再次登門，嚇得跳針狂問「你們不是已經來過了？」在得知涉及殺人未遂後瞬間沉默；目前，王大陸和游翔閔已遭移送新北地檢署複訊，相關案情仍須等待釐清。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中