王大陸口角現場還原！警上門逮人狂問：你們不是來過？

王大陸涉殺人未遂見警上門嚇到跳針狂問「你們不是已經來過」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料今（4日）再爆出案外案，他此前透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。檢方拘提過程也跟著曝光，王大陸當時不斷瘋狂跳針反問，顯見他嚇得不輕。

本報獨家披露，王大陸去年4月18日自北市大安區現住地，叫Uber欲前往信義區戶籍地，上車後卻認為連姓司機繞路、行車時間過久起了第一波口角；返程回大安區下車後，王大陸發現鑰匙掉落車上，但特斯拉的門把無法拉開，他憤而狠敲車窗，與司機二度爆發口角互飆國罵。爾後，王大陸越想越氣向富二代友人游翔閔告狀，並撂人將連姓男司機打進醫院。

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不僅如此，王大陸更拍下施暴過程，甚至將影片傳給他人炫耀，直至日前因蓄意逃兵案遭逮，檢方在他的手機中發現這段影片，全案就此曝光，雙雙於今日上午遭警方兵分四路逮捕。當時，王大陸見警方再次登門，嚇得跳針狂問「你們不是已經來過了？」在得知涉及殺人未遂後瞬間沉默；目前，王大陸和游翔閔已遭移送新北地檢署複訊，相關案情仍須等待釐清。

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