晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸爆涉殺人未遂！昔失控抓父衣領「險施暴動粗」

王大陸在《我的少女時代》中飾演小霸王。（資料照，華聯國際提供）王大陸在《我的少女時代》中飾演小霸王。（資料照，華聯國際提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸上月才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料，今（4日）再爆出因接送車不符他的需求，因此找人痛毆司機及派車員，遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。事實上，王大陸動怒不只這一樁，他曾為追愛火爆揪起父親衣領，差點動粗。

相關新聞：王大陸涉「殺人未遂送辦」 摯友柯震東回應了

王大陸閃兵風波未平，今又爆出「殺人未遂」，據悉他日前搭機返台透過平台叫車，不過因派來的車款與自己的設想不符而嫌棄，竟撂人痛毆司機以及平台的派車員，將兩人打得滿身是傷、半死不活，下手兇殘遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。

然而，王大陸動怒已不止一樁，他自幼憑古董商父親王台慶衣食無缺、家庭富裕，戀愛經驗更是豐富，他2015年靠《我的少女時代》爆紅之際，就曾自爆過去因父親不認同他與大10歲的女友交往，一言不合情緒失控抓住父親衣領，並嗆聲要單挑，差點出現暴力行為，當時更嚇哭一旁的母親，如今再涉「殺人未遂」令人膽戰心驚。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中