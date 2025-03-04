王大陸爆涉殺人未遂！昔失控抓父衣領「險施暴動粗」
王大陸在《我的少女時代》中飾演小霸王。（資料照，華聯國際提供）
〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸上月才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料，今（4日）再爆出因接送車不符他的需求，因此找人痛毆司機及派車員，遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。事實上，王大陸動怒不只這一樁，他曾為追愛火爆揪起父親衣領，差點動粗。
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王大陸閃兵風波未平，今又爆出「殺人未遂」，據悉他日前搭機返台透過平台叫車，不過因派來的車款與自己的設想不符而嫌棄，竟撂人痛毆司機以及平台的派車員，將兩人打得滿身是傷、半死不活，下手兇殘遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。
然而，王大陸動怒已不止一樁，他自幼憑古董商父親王台慶衣食無缺、家庭富裕，戀愛經驗更是豐富，他2015年靠《我的少女時代》爆紅之際，就曾自爆過去因父親不認同他與大10歲的女友交往，一言不合情緒失控抓住父親衣領，並嗆聲要單挑，差點出現暴力行為，當時更嚇哭一旁的母親，如今再涉「殺人未遂」令人膽戰心驚。
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