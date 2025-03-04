執導《難哄》爆紅！瞿友寧一句「我來自中國台灣」引熱議

中國新劇《難哄》爆紅，導演為擁有豐富資歷的瞿友寧（右圖左）。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名導演瞿友寧執導過許多熱門作品，其中包含電視劇《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》以及電影《刻在你心底的名字》等，如今將事業重心轉放在中國，近期執導的中國新劇《難哄》也爆紅。不過瞿友寧因在自我介紹時表示，「我來自中國台灣」，引發台灣劇迷熱議。

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瞿友寧（左起）與演員白敬亭、何炅、章若楠。（翻攝自微博）

《難哄》以小說改編，男主角桑延由白敬亭飾演；女主角溫以凡則找來章若楠，男帥女美的畫面相當唯美，瞿友寧曾表示，為了還原書中劇情，幾乎能將劇情倒背如流，可見其專業性。據了解，瞿友寧找來主持天王何炅客串《難哄》劇中男女主角的高中導師，但其實一開始何炅因為檔期無法配合而婉拒了邀約，最後是瞿友寧親筆寫信才說服了他。

何炅原先沒打算接演《難哄》，在瞿友寧寫信盛情邀約之下才答應。（翻攝自微博）

根據微博瘋傳的內容，瞿友寧在信件一開始就誠懇的自我介紹：「親愛的何老師，我是《難哄》這部聚焦現代都市女性成長的劇集的導演兼編劇之一瞿友寧，來自中國台灣，專注拍攝電視電影已經30年」，後續則是描述整部劇的內容以及何炅的角色介紹，洋洋灑灑寫了3頁，非常有誠意。

不過有不少台灣劇迷將重點聚焦在「中國台灣」4個字，留言展開討論：「早就知道有今天，但還是有點失望」，不過也有人認為，「瞿友寧如果自己沒講中國兩字，後期還是會被加的」。

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