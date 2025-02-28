導演竟都是台灣人！《難哄》、《愛你》2大現偶熱度不斷

《難哄》、《愛你》是中國2大熱播現偶劇。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國熱播現偶（現代偶像劇）《難哄》、《愛你》紅到台灣，不只主演陣容養眼，兩部還都是以高人氣小說改編翻拍，甚至被網友起底，原來兩部的導演都是台灣人，拍過多部台灣經典偶像劇，熱度不同凡響。特別是《難哄》，自開播後的話題不斷，男女主角白敬亭與章若楠的人氣直線上升。

瞿友寧是拍攝《難哄》的導演，還身兼編劇的重責大任，因劇以知名高人氣晉江文學小說改編而成，所以吸引許多原著粉關注，評價褒貶不一，十分兩極化。根據了解，瞿友寧曾經拍攝過多部經典偶像劇，像是《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等等。因過去作品的成功，瞿友寧也成為了《難哄》的品質保證，劇中氣氛唯美、鏡頭轉換新穎，讓劇迷大讚：「有拍出韓劇那種浪漫的感覺」，男主角白敬亭還特別表示：「這部劇拍我很多人生鏡頭，導演把我拍那麼帥，以後的作品該怎麼辦？我從來沒覺得自己那麼帥過。」

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台灣知名導演瞿友寧（左）、星二代出身的導演車亮逸（右）。（翻攝自微博）

《愛你》則是台灣星二代出身的車亮逸所拍攝，導演車亮逸的爸爸是演員車軒，媽媽是女星陳莎莉。而劇中的櫻花樹下邂逅名場面，更是嗨翻劇迷，大喊：「太心動啦！」車亮逸參與過台灣電影《大尾鱸鰻》、《犀利人妻最終回：幸福男．不難》，原本就是攝影師的他之後轉至中國發展，參與過中國知名導演郭敬明的作品《小時代》。兩部熱播現偶被網友稱讚：「不愧是台灣偶像劇的導演」，都拍出了原著小說中的浪漫精隨。

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