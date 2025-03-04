孫生女友遭有心人士威脅 曝光私下對話氣喊「罵我是聖母無所謂」

孫生連日遭受輿論撻伐，更慘遭反骨男孩切割，而今女友多芬也發聲自曝慘遭威脅。（翻攝自IG、資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅孫生近日因性騷女性而被判刑，不少受害者出面發聲，不過事件仍有待釐清。孫生連日遭受輿論撻伐，更慘遭反骨男孩切割，昨突發文求救說自己狀態很差，媽媽也在鬧，而今女友多芬也發聲自曝慘遭威脅。

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從多芬曝光的對話截圖中可以看到，一名疑似與孫生合作的人傳訊要求要她帶孫生去醫院，否則會讓她吃不完兜著走，更稱「一條人命在妳手上」等威脅字句，讓多芬覺得莫名其妙，「昨天孫生狀態很差，請我幫他接電話，但這個人會不會太不講理？，首先感謝你的好意，但沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人，孫生也沒任何口頭答應，用詞還如此沒禮貌，好意思？我好聲好氣的告訴她放心我會照顧他，結果她竟然這樣回我，他的痛苦他自己在學會承擔，前公司也已經安排他去看醫生。」

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由對話內容可見多芬尚未與孫生分手，還默默陪在他身邊，對於有心人士連日帶來的壓力，她決定反擊，「即便你們要罵我自以為是聖母也無所謂，請外界的人不要趁他身心脆弱時這時候來刻意消費他利用他或是來亂，謝謝。」

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