孫生捲性騷事業跌谷底！「網建議進軍成人平台」SWAG回應了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因捲入性騷風波，過往黑料也被受害者逐一爆料，使他遭到輿論撻伐，「反骨男孩」也決定切割解約，事業大受打擊。有網友建議他往暗黑界發展，可以加入成人平台SWAG。對此，平台回應了。

網友建議孫生進軍成人平台SWAG。（翻攝自IG）

孫生深陷性騷爭議，遭到網友抵制，疑似大受打擊，暴瘦9公斤，今（28日）在IG限動上表示，最近在刪除ig好友，「被我刪到的我很抱歉，我沒有任何意思，我只是想要版面重新開始。這幾天每天都在深思，自己每天早晚禱告，以後再也不當個玩咖了，感恩。」似乎是透過刪除好友方式自省。

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從孫生的貼文可以看出，他對於未來感到相當徬徨，也能體會他想東山再起的心境。有網友在網路論壇PTT提議，孫生可加入SWAG，既符合他的形象，又能讓他盡情「大玩特玩」，還不必擔心吃官司。

對此，據《中天新聞網》報導，SWAG表示，「平台目前暫無相關規劃，更藉此呼籲大眾要好好尊重異性。」

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