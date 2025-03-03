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孫生受不了 「我媽一直鬧」哀求社工單位救命

網紅孫生又發全黑文表示受不了母親一直鬧。（翻攝自臉書）網紅孫生又發全黑文表示受不了母親一直鬧。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生捲入性騷風波自身難保，「反骨男孩」也與他解約，在這段人生低潮期，孫生媽媽還來湊熱鬧，逼得孫生今（3）再度透過社群求救，表示自己狀態很差，還說「誰來救命」。

孫生在限時動態發文，用全黑色的底色加上白字，寫著「我狀態很差，我媽一直鬧，誰來救命。我只想好好靜靜自省，我乖乖吃藥乖乖上課，我不該發限動的，但只要我媽這樣，我就會破防，我真的不知道怎麼面對我媽，我該幫她做的都做了，有沒有社工單位可以幫助我！」

孫生在限時動態裡暴露自己無法認來自媽媽的壓力，還會因此破防。（翻攝自IG）孫生在限時動態裡暴露自己無法認來自媽媽的壓力，還會因此破防。（翻攝自IG）

捲入性騷擾風波後，孫生就很少露面，都是透過社群平台表述自己的想法。上月28日他才表示最近都在刪除好友，並表示對於被刪除的人很抱歉，且此舉並無其他意思，孫生說：「我只是想要版面重新開始」減少使用網路的日子，孫生坦承自己都在反省，早晚都會禱告，他也發誓自己以後再也不當個玩咖了。

儘管如此，孫生還是無法發現面對媽媽的壓力，也經常因此而失控，孫生向社工求助，希望能協助他應對當前的家庭環境與心理壓力。

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