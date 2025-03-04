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拜龍山寺月老別只送甜食！畇二揭密：女生穿這樣更有效

中信啦啦隊成員畇二擁有高人氣。（翻攝自IG）中信啦啦隊成員畇二擁有高人氣。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二長相甜美、身材姣好，擁有高人氣。近期畇二在上節目時提到先前有拜過龍山寺的月老，但都效果不明顯，直到她聽傳聞改穿短裙、帶月老最愛的蛋塔參拜，果真狀態越來越好，令她感到相當神奇。

畇二改穿短裙拜月老，結果狀態越來越好，令她感到相當神奇。（翻攝自YT）畇二改穿短裙拜月老，結果狀態越來越好，令她感到相當神奇。（翻攝自YT）

畇二在節目《后宮歐買尬》透露，曾為了求工作方面的人緣而去拜龍山寺月老，但是不管怎麼拜，工作運都不順，甚至遇到不少爛桃花或小人。但後來聽到有傳聞表示，月老喜歡女生穿短裙，畇二便改穿自己最滿意的一件戰袍，也不忘帶上月老喜歡的蛋塔，拜完不久她就感覺到狀態越來越好，不但出了寫真集，還接到很多節目的邀約。

命理師解惑為何會有「月老喜歡女生穿短裙」這說法。（翻攝自YT）命理師解惑為何會有「月老喜歡女生穿短裙」這說法。（翻攝自YT）

對此，節目中也請來專業人士解惑，命理師表示，會有「月老喜歡女生穿短裙」這說法，是因為有時候神明不在現場，只有一旁的童子在，因此可能會比較注意到打扮漂亮的信徒，優先處理她的事物。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

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