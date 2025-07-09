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占星師預言！黃國昌2026形象大翻車 面臨「眾叛親離」關卡

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近期聲勢大漲，外界傳出他有意角逐2026年台北市長。但一名占星師指出，黃國昌將在 2026年7月 面臨政治與人生的重大轉折，預測他將遭遇「靈魂清算、信仰崩潰與權力反噬」，甚至可能走上孤立無援之路。他還形容，這將是由多顆重量級星體共同觸發的「靈魂大審判」與「信仰毀滅性反轉」時刻。

占星師小森近日於其臉書粉絲專頁「占星論天下－小森」分析，明年7月多顆關鍵行星（包括冥王星、水瓶座木星、牡羊座海王星、雙子座天王星與金牛座凱龍星）將同時與黃國昌命盤產生劇烈互動，形成罕見的星象壓力帶。他指出，這類天象通常象徵「信仰崩塌、真相揭露與集體背離」，而黃國昌長年以「戰神」自居的形象，將在此時受到全面質疑與崩塌。

其中，冥王星與月亮合相於水瓶座，並與太陽、木星在獅子座對衝，小森認為這顯示黃國昌的公眾形象與個人價值觀可能在此時「全面翻車」，其長期以來強調的正義與改革立場，將遭到輿論與盟友的反撲，過去被隱藏的矛盾也可能被攤在陽光下檢視，原先的信眾可能會轉而批判他，也表示他可能將面臨名譽與自我價值的大潰敗。

此外，金牛座的凱龍星與本命火星互動，代表內在慾望與衝動可能被揭露，導致人際裂痕與公信力動搖。而海王星逆行於牡羊座，也形成對黃國昌不利的相位，不僅支持者情緒出現裂痕，連內部支持系統也可能發生背離甚至切割。他可能會面臨來自過去盟友的揭發、群體的情緒反撲、以及人際斷裂的痛苦回報。另外，黃國昌還可能面對「突然失去話語權」、「被盟友拉下台」、「突然捲入黨內鬥爭」的情境，整個命運軸線向下翻轉。

小森表示，明年此刻的星象，對黃國昌不是小波動，而是冥王水瓶、海王牡羊、天王雙子、木獅子、凱龍等靈魂星體齊發，觸動他本命核心能量點。這種組合意味著他將付出背叛信仰與操弄政治的代價，過去累積的「正義品牌」將被集體解除授權。盟友倒戈、群眾失望、權力崩塌、情緒潰散，全部可能同步發生。黃國昌若持續不調整方向，將邁入靈魂的「反方向進化」循環，從啟蒙者變成殘骸的警世碑文。

☆民俗說法僅供參考☆

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